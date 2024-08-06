Новый корпус Молоковской школы достроили в Ленинском округе

В трехэтажном здании площадью 3,6 тысячи квадратных метров разместятся 10 учебных классов, спортивный и универсальный залы, столовая на 80 мест и административные кабинеты. В новом учебном году там будут учиться школьники с 1 по 4 класс. Пристройка к школе решит проблему нехватки мест, из-за чего детям приходилось ездить в школу в деревню Мисайлово.

Министерство жилищной политики Московской области 1 августа выдало разрешение на ввод в эксплуатацию пристройки. Строительство велось в рамках инвестиционного проекта.

Напомним, в сентябре также откроются еще две школы в микрорайонах Южная Битца и Восточное Бутово. Первая строится при поддержке правительства Московской области и рассчитана на 1550 мест, а вторая на 1500 мест - по инвестиционному контракту.

«Обе школы - долгожданные для данных территорий, критически важно открыть их к началу нового учебного года. Для этого ввод в эксплуатацию планируем уже летом, контролируем соблюдение сроков на каждом этапе. Также до конца календарного года планируем получить разрешение на ввод двух школ по 1100 мест в новых жилых комплексах „Горки парк“ и „Эко Видное 2“, самой большой школы в Ленинском округе на 1675 мест в „Первом квартале“», - рассказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

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