Новый корпус лицея в Шатуре поставили на кадастр

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Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, в четырехэтажном здании обустроили современные компьютерные классы, библиотеку с IT-зоной, актовый и спортивный зала, медиацентр и другие помещения.

В новом корпусе ученики будут изучать китайский язык, моделирование, робототехнику, программирование и академическую живопись.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что коммунальные службы применят четкие алгоритмы уборки снега. По его словам, контроль, как и прежде, будут вести в том числе с помощью электронных сервисов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».