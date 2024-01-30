Новый корпус коррекционной школы «Надежда» откроют в Одинцове в сентябре

Сейчас в пристройке школы № 8 ведутся работы по отделке внутренних помещений. В здании разместят спортивный и актовый залы на 120 мест, пищеблок со столовой, мастерскую, учебные классы и специализированные кабинеты кулинарии, музыки и рисования.

В самом здании и на прилегающей территории создадут условия для безопасного передвижения учеников с ограниченными возможностями здоровья. Дверные проемы будут предусмотрены для инвалидных колясок.

На прилегающей территории появится пространство для тихого отдыха, многофункциональная площадка, физкультурно-спортивная зона с беговой дорожкой, а также площадки для волейбола и баскетбола.

«Задействовано почти 100 человек, стройка ведется круглосуточно и без выходных. Сдача готового объекта - со всем оборудованием, мебелью и обустроенной территорией - намечена на конец июля этого года. В августе проводим генеральную уборку, а 1 сентября вместе с педагогами и воспитанниками „Надежды“ торжественно открываем новый корпус школы», - рассказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в регионе.

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