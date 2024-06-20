Новый корпус и детский сад построят в ЖК «Донской» в Коломне

Как рассказали в подмосковном стройнадзоре, квартиры реализуют по договору долевого участия с использованием эскроу-счетов. Такая система гарантирует сохранность средств до передачи ключей.

В 18-этажном доме обустроят 128 квартир площадью от 36 до 100 квадратных метров. В подъездах будут грузовые и пассажирские лифты, во входных группах установят пандусы, на территории разместят детскую и спортивную площадки, а также парковочные места.

«В проект ЖК входят корпуса со встроенно-пристроенными торгово-офисными помещениями. Четыре корпуса уже введены в эксплуатацию, два планируются к строительству. В 2022 году ввели в эксплуатацию школу на 825 мест для жителей микрорайона. Застройщик также планирует построить детский сад на 140 мест», - добавили в министерстве.

На территории ЖК установят систему видеонаблюдения. Там будут работать школа, детский сад, магазины, кафе и многое другое.

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