Новый корпус гимназии № 6 построят в Солнечногорске к 2025 году

В новом корпусе разместятся учебные классы, помещения для групп продленного дня, спортивный и актовый залы, а также столовая с пищеблоком. На территории будут обустроены спортивные и игровые площадки, а также зоны для общешкольных мероприятий и отдыха.

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин подчеркнул, что строительство нового корпуса получило поддержку губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Работы проводятся в рамках региональной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджета Московской области.

Новый корпус будет рассчитан на 300 мест, что позволит устранить проблему второй смены. В настоящее время на строительстве задействовано около 40 человек и пять единиц техники. Кроме того, специалисты проведут обновление основного здания гимназии, построенного в 1980 году.