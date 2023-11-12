Новый корпус детского сада «Маргаритка» открылся в Котельниках

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе.

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На торжественном открытии детского сада присутствовали мамы и папы с детьми из новостроек. Новое дошкольное учреждение уже второе в этом микрорайоне. Первый детский сад на 350 мест был открыт в 2022 году.

Новый детский сад получил просторные игровые и спальни, музыкальный и спортивный залы, кухню и медицинский кабинет. Учреждение оборудовано современной техникой и мебелью. Для малышей в дошкольном учреждении созданы все условия, которые позволят качественно подготовиться к следующему этапу обучения.

«При строительстве детского сада учитывалось очень много. Наше учреждение является участником огромного проекта Московской области Preschool. Соответственно, когда шло именно согласование о комплектовании оборудования, игрушек, наполнении всего детского сада, мы в первую очередь, учитывали именно эти моменты, чтобы для деток были инновационные разработки», - рассказала Юлия Николаева.

В детском саде открыли 14 возрастных групп. На территории расположены уютные игровые участки для каждой группы, стилизованные под парковую зону.

Депутат Государственной думы Роман Терюшков подчеркнул, что строительство детского сада наглядно показывает программу «Единой России» в действии.

«То, о чем просили наши жители в 21-м году, когда была активная избирательная компания, сейчас вместе с администрацией, вместе с нашим губернатором, мы вводим детский сад, который обещали. Он действительно долгожданный, 350 мест. Здесь идет большими темпами строительство и надо заботиться о социальной инфраструктуре», - отметил Роман Терюшков.

Напомним, объект построили за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов. В честь открытия еще одного корпуса «Маргаритки» для детсадовцев устроили небольшой праздник с анимационной программой, а для родителей организовали экскурсию по новому зданию.