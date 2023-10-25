Новый коммунальный патруль начал работу в Подольске

Сотрудники отдела осуществляют проверку детских и спортивных площадок, дворовых территорий, фасадов зданий, информационных и рекламных конструкций, а также других объектов. Информацию о выявленных нарушениях передают ответственным службам для принятия соответствующих мер.

Обычно на исправление нарушение предоставляется два дня. Затем проводится контроль выполнения этих мер. В случае, если решение задачи требует более продолжительного времени, например, из-за погодных условий или других независящих обстоятельств, работы включаются в план на весенне-летний период. Каждый сотрудник ежедневно осматривает, как минимум, один район, и за неделю специалисты проводят мониторинг всех девяти районов округа несколько раз.

Начальник отдела по контролю содержания территорий Евгения Разоренова рассказала, что в отделе работают шесть человек. Это молодые и энергичные инспекторы, которые очень любят свой город. Они готовы совершать обходы, несмотря на плохую погоду.

«Надеемся, что такая форма работы поможет сделать наш город лучше. Я тоже живу в городском округе и хочу, чтобы наш город был чистым и ухоженным», - указала Евгения Разоренова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение проблем обманутых дольщиков.

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