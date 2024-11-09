09 ноября 2024, 14:36

Новый колокол водрузили на звонницу в Троицком храме в Электроуглях

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Новый колокол водрузили на звонницу в Троицком храме Электроуглей. Значимое событие для жителей региона собрались посмотреть множество прихожан.

Утром прошла Божественная литургия. Службу, а после чин освящения колокола провел благочинный церквей Богородского округа протоиерей Марк Ермолаев. Для гостей также приготовили горячий обед.

Колокол весит более тонны. Его украшают изображения четырех святых. Теперь его звон будет оповещать о начале службы и приглашать верующих в храм, а также знаменовать радость, грусть и торжество православной веры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день. При помощи портала можно составить маршрут выходного дня и забронировать отель.

Религия Богородский
09 ноября 2024, 14:31
Подмосковный клуб «Феникс» занял 3-е место на чемпионате по следж-хоккею
Паралимпийский комитет России
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Подмосковный следж-хоккейный клуб «Феникс» занял третье место по итогам второго круга чемпионата России. Команда показала хороший результат и смогла пробиться в финальную четверку. В марте 2025 года клубы разыграют медали чемпионата России сезона 2024–2025 годов.

На данный момент в промежуточном зачете лидирует команда СХК «АКМ-следж» из Тульской области, за ней следуют «Югра» из Ханты-Мансийского автономного округа и «Ястребы» из Оренбургской области на четвертой позиции.

В финал не смогли пройти СХК «Удмуртия им. В. Н. Кузнецова» из Удмуртской Республики, СХК «Звезда» из Санкт-Петербурга, а также сборные из Москвы и Челябинской области.

В рамках первого круга чемпионата, который прошел в сентябре 2024 года, участвуют десять команд. По итогам игр соревнования покинули СХК «Гвардия» из Подмосковья, а также СХК «Башкирские пираты» из Башкирии. Оба клуба продолжат свои выступления во второй лиге чемпионата и смогут побороться за трофеи.

Спортсмены Хоккей
09 ноября 2024, 14:21
Воспитанники секций по баскетболу и футболу из Лобни выполнили нормы ГТО
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В городском округе Лобня 23 ученика физкультурно-оздоровительного комплекса «Юность» сдали нормы ГТО. Подростки занимаются в секциях по футболу и баскетболу.

Воспитанники физкультурно-оздоровительного комплекса «Юность» имени Галины Гороховой городского округа Лобня выполнили нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Это 23 подростка: 10 ребят в возрасте семи-восьми лет посещают секцию по баскетболу, 13 человек в возрасте 10-11 лет занимаются футболом.

Юные спортсмены выполнили упражнения на сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, на наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, на поднимание туловища из положения лежа на спине, а также прыжок в длину с места толчком двумя ногами и челночный бег.

Напомним, выполнение норм ГТО - это масштабная инициатива, которая призвана укрепить здоровье нации и сделать здоровый образ жизни популярным среди разных слоев населения. Участники выполняют нормативы и упражнения, чтобы подтвердить свою физическую подготовку.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Баскетбол Футбол
09 ноября 2024, 13:36
Первый класс пожарной опасности продлили в Подмосковье до 11 ноября
Медиасток.рф
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Специалисты Комитета лесного хозяйства Московской области не зафиксировали пожаров в регионе 8 ноября. Они также поделились прогнозом пожарной опасности на ближайшие дни.

С 9 ноября ожидается первый класс пожарной опасности по всей территории Московской области. Аналогичная ситуация сохранится 10 и 11 ноября.

В ближайшие дни температура воздуха будет колебаться от 1 до 5 градусов, а в ночное время - от 0 до 4 градусов. Метеорологи прогнозируют облачную погоду с возможными прояснениями и без осадков.

Представители Комлесхоза также рассказали о странной народной примете. Так, если девятого ноября во время спектакля актеру вручили живые цветы, это предвещает ему скорую утрату популярности.

В случае обнаружения возгорания необходимо сразу же обратиться за помощью по горячей линии лесной охраны, набрав 8-800-100-94-00, или позвонить на единый номер экстренных служб 112.

Пожары Лесные пожары Прогноз погоды Погода
08 ноября 2024, 22:44
Артисты из Ногинска стали лауреатами всероссийского фольклорного фестиваля
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Юные таланты из фольклорного отделения Ногинской школы искусств выступили на всероссийском фестивале-конкурсе «Русское наследие». Ученики пятого и седьмого классов стали лауреатами второй степени.

Третий Всероссийский фестиваль-конкурс народных исполнительских искусств «Русское наследие» собрал 32 творческих коллектива из 13 регионов России в Санкт-Петербурге.

Сводный ансамбль пятого и седьмого классов фольклорного отделения Ногинской школы искусств стал лауреатом второй степени в номинации «Фольклорно-сценическая хореография». Это достижение подтверждает высокий уровень подготовки артистов из Богородского округа и их способность передавать красоту народных традиций через танец.

Фольклорные ансамбли «Заря» и «Жар-птица» также стали лауреатами второй степени в номинации «Народное пение».

Фестиваль-конкурс «Русское наследие» направлен на популяризацию народного исполнительского искусства, сохранение и приумножение культурно-исторических традиций России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360»

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