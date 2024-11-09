Новый колокол водрузили на звонницу в Троицком храме в Электроуглях

Подмосковный следж-хоккейный клуб «Феникс» занял третье место по итогам второго круга чемпионата России. Команда показала хороший результат и смогла пробиться в финальную четверку. В марте 2025 года клубы разыграют медали чемпионата России сезона 2024–2025 годов.

На данный момент в промежуточном зачете лидирует команда СХК «АКМ-следж» из Тульской области, за ней следуют «Югра» из Ханты-Мансийского автономного округа и «Ястребы» из Оренбургской области на четвертой позиции.

В финал не смогли пройти СХК «Удмуртия им. В. Н. Кузнецова» из Удмуртской Республики, СХК «Звезда» из Санкт-Петербурга, а также сборные из Москвы и Челябинской области.

В рамках первого круга чемпионата, который прошел в сентябре 2024 года, участвуют десять команд. По итогам игр соревнования покинули СХК «Гвардия» из Подмосковья, а также СХК «Башкирские пираты» из Башкирии. Оба клуба продолжат свои выступления во второй лиге чемпионата и смогут побороться за трофеи.