Новый киберклуб откроют в поселке Калининец под Наро-Фоминском

Новый киберклуб в Наро-Фоминском округе создали при поддержке Федерального агентства молодежи «Гранты» и губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Мы решили совместно с дворцом культуры сделать небольшой киберклуб. <…> Здесь будет заниматься еще и „Активное долголетие“. Места хватит всем. Здесь будут играть, снимать видео, записывать подкасты, монтировать ролики. Все условия созданы», - сказал участник движения «Волонтеры Подмосковья» Егор Балев.

Для первых посетителей свои двери клуб распахнет уже в ближайшие дни, а пока организаторы провели экскурсию для участников молодежного форума «Антифейк». Гости высоко оценили антураж и оборудование клуба.

Новый киберклуб в Наро-Фоминском округе создали при поддержке Федерального агентства молодежи «Гранты» и губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Мы решили совместно с дворцом культуры сделать небольшой киберклуб. <…> Здесь будет заниматься еще и „Активное долголетие“. Места хватит всем. Здесь будут играть, снимать видео, записывать подкасты, монтировать ролики. Все условия созданы», - сказал участник движения «Волонтеры Подмосковья» Егор Балев.

Для первых посетителей свои двери клуб распахнет уже в ближайшие дни, а пока организаторы провели экскурсию для участников молодежного форума «Антифейк». Гости высоко оценили антураж и оборудование клуба.

Реализация и функционирование «Музы» полностью лежит на плечах местного волонтерского движения «Данко». Планы у ребят грандиозные - сюда хотят приглашать известных блогеров и обучать желающих VR-технологиям. Также планируют проводить уроки программирования, в том числе и для пенсионеров. Организаторы надеются, что «Муза» станет точкой притяжения для школьников и всех любителей новых технологий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Реализация и функционирование «Музы» полностью лежит на плечах местного волонтерского движения «Данко». Планы у ребят грандиозные - сюда хотят приглашать известных блогеров и обучать желающих VR-технологиям. Также планируют проводить уроки программирования, в том числе и для пенсионеров. Организаторы надеются, что «Муза» станет точкой притяжения для школьников и всех любителей новых технологий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».