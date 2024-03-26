Новый кабельный завод создаст около 150 рабочих мест в Воскресенске в 2024 году

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, в проект вложат 740 миллионов рублей.

«Из них 150 миллионов рублей, а это более 20% от общей суммы, будут получены компанией от подмосковного Фонда развития промышленности в виде льготного займа по программе „Приобретение оборудования“», - сказала она.

Компания «Белтелекабель» - один из лидеров кабельной промышленности в Белоруссии и странах СНГ. На новом предприятии будут выпускать волоконно-оптические и сигнально-блокировочные кабели.

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