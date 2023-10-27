Новый инклюзивный спектакль поставят в Московском Губернском театре

Проект «Внимание. Театр» - это совместная работа Московского Губернского театра и Центра творческих проектов «Инклюзион» при участии Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». После недельной работы зрители и эксперты увидели три эскиза. Анастасия Пронина, выпускница ГИТИСа, поставила зарисовку по произведению Ван Гога «Письма к брату Тео». Выпускница мастерской Женовача Ирина Васильева создала эскиз в жанре магического реализма по повести Анны Анисимовой «Музыка моего дятла». Лирическую комедию-хор по повести «Голубое и зеленое» Юрия Казакова представила Ксения Кошкина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что в рамках инклюзивной лаборатории представили три эскиза спектаклей, в которых сыграли в том числе актеры с инвалидностью. Одна из зарисовок - «Голубое и зеленое» по повести Юрия Казакова - будет доработана до спектакля и войдет в репертуар Губернского театра.

По словам худрука театра Сергея Безрукова, это еще один шаг к созданию постановок, доступных для всех зрителей.