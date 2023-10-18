Новый игровой комплекс установили на проспекте Мира во Фрязине

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В день открытия площадки ребятишек угощали сладостями и горячим чаем. А аниматоры провели для юных жителей Фрязина викторины, игры и эстафеты.

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Новый детский городок установили благодаря активному участию местных жителей и совместной работе всех административных структур. Долгожданная площадка оборудована яркими архитектурными формами, скамейками, урнами и отвечает всем нормам безопасности. Все элементы выполнены из экологически чистых материалов.

«На самом деле это заслуга совместной плодотворной работы и администрации города Фрязино, и губернатора, и депутатского корпуса. Благодаря этой совместной работе уже много проектов в нашем городе реализовали на сегодняшний день», - сказала председатель Совета депутатов городского округа Фрязино Елена Романова.

В этом году это четвертая игровая площадка городском округе Фрязино, установленная по губернаторской программе. Главной особенностью игровых комплексов такого формата является их большая площадь - от 300 до 450 квадратных метров.

«Смотрите, как радуются дети, старшее поколение - они очень довольны. <…> В городе у нас все больше и больше появляется площадок по программе губернатора. Спасибо за это огромное! Наш муниципалитет это очень ценит», - отметил первый заместитель главы администрации городского округа Фрязино Нодар Бощеван.