Новый храм построят в деревне Курово под Дмитровом

Основной темой обсуждения стали актуальные вопросы, касающиеся хода строительных работ, а также планы по завершению проекта. Николай Евгеньевич отметил, что строительная команда прилагает все усилия для обеспечения высокого качества строительства и соблюдения сроков, а также всех технических канонов.

Заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина подчеркнула, что строительство нового храма вблизи деревни Курово позволит более чем 500 жителям близлежащих поселений посещать его в пешей доступности и в удобное время.

Реализация проекта продолжается, и все участники встречи выразили уверенность в успешном завершении строительства.

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