Новый храм построили во Фрязине
Строительство православного храма завершилось в городском округе Фрязино. Церковь рассчитана на 465 прихожан, при этом в приходе будет трудиться 35 служащих. Общая площадь двухэтажного здания — более 500 квадратных метров.
Специалисты подведомственной Главгосстройнадзору Московской области компании «СтройЭксперт» проверили новое здание, оценили фактически выполненный объем работ и соответствие установленным в проектной декларации параметрам.
В храме есть входная зона с гардеробной для прихожан, солея, алтарь, балкон для певчих.
Одноглавый православный храм державной иконы Божией Матери изначально построили еще в 2017 году, однако с 2022 года объект находился на реставрации. Сегодня все строительные работы завершены, а церковь готова принимать верующих на службы.
Богослужения в храме совершаются регулярно в выходные и праздничные дни.
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