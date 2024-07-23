Новый гинеколог Борисова приступила к работе в Люберецком перинатальном центре

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, Борисова закончила Российский государственный медицинский университет в 2004 году, а годом позже окончила интернатуру по специальности «Акушерство и гинекология». В 2020 году врач получила высшую категорию по специальности «Акушерство и гинекология».

«В своей работе мы - врачи акушеры-гинекологи делаем все, чтобы сохранить здоровье мамы и малыша, чтобы счастливые женщины уходили домой с улыбками и здоровыми детками, обученные грудному вскармливанию. В акушерстве случайных людей, думаю, нет, сюда приходят по зову сердца», - рассказала Борисова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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