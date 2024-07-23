23 июля 2024, 20:24

Новый гинеколог Борисова приступила к работе в Люберецком перинатальном центре

МОЦОМД
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Врач акушер-гинеколог Татьяна Борисова приступила к работе в родовом отделении Люберецкого перинатального центра Московского областного центра охраны материнства и детства. Общий стаж работы нового доктора составляет более 20 лет.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, Борисова закончила Российский государственный медицинский университет в 2004 году, а годом позже окончила интернатуру по специальности «Акушерство и гинекология». В 2020 году врач получила высшую категорию по специальности «Акушерство и гинекология».

«В своей работе мы - врачи акушеры-гинекологи делаем все, чтобы сохранить здоровье мамы и малыша, чтобы счастливые женщины уходили домой с улыбками и здоровыми детками, обученные грудному вскармливанию. В акушерстве случайных людей, думаю, нет, сюда приходят по зову сердца», - рассказала Борисова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Врачи Работа
23 июля 2024, 20:37
Перевозчик «Автолайн-Мытищи» обновил более 25 автобусов с начала мая
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С начала мая 2024 года частный перевозчик ООО «Автолайн-Мытищи» заменил свыше 25 старых городских автобусов на новые. В планах — обновление машин на маршруте № 34К.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в начале года заявил, что в 2024 году в регионе запланирована крупнейшая программа обновления автобусного парка. И касается это не только Мострансавто.

Автопарк компании ООО «Автолайн-Мытищи» начали обновлять с мая: больше 25 отработавших свой срок автобусов заменили на современные и надежные машины марки «ГАЗ-А64R45».

К примеру, с 7 мая на маршруте № 13К вышли на линию девять новых автобусов, с 23 мая прибыли шесть новых машин на маршрут № 8К, а в начале июля на маршруте № 177К начали возить пассажиров еще девять транспортных средств. Также значительно улучшили качество обслуживания на маршруте № 1294К: там добавили два новых автобуса.

В планах - замена машин на маршруте № 34К. Новые автобусы уже стоят в автопарке, после установки навигаторов они выйдут на линию.

Обновление автобусных парков улучшает качество транспортного обслуживания, делает комфортными условия для пассажиров.

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Мытищи Автобусы
23 июля 2024, 20:05
Встреча с жителями Мытищ в формате «выездной администрации» пройдет 24 июля
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Впервые встреча с жителями Мытищ в формате «выездной администрации» состоится в Центральном парке культуры и отдыха «Парк Мира» 24 июля. Горожане смогут задать вопросы специалистам администрации, представителям управляющих компаний.

Первая выездная встреча сотрудников администрации городского округа Мытищи, представителей ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний с горожанами намечена на 24 июля. Проведут ее в парке «Мира» в 17:00 у памятника мытищинцам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга и в локальных конфликтах.

Жители Мытищ смогут задать все интересующие вопросы специалистам администрации, ресурсоснабжающих и управляющих компаний, а также получить обратную связь. Сделать это можно будет рядом с домом и даже на прогулке с ребенком. Однако из-за погодных условий возможны изменения: всю информацию разместят в официальных аккаунтах администрации городского округа Мытищи.

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Благоустройство ЖКХ Мытищи
23 июля 2024, 19:56
Подмосковные легкоатлеты выиграли 11 наград на первенстве России
Всероссийская федерация лёгкой атлетики
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Подмосковные спортсмены завоевали три золотые, три серебряные и пять бронзовых медалей на первенстве России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет. Турнир, в котором приняли участие легкоатлеты из 70 регионов России, прошел с 18 по 22 июля в Брянске.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, Мария Тарабанская, Полина Хомякова, Елизавета Решетова и Вероника Архипова пришли первыми в эстафете четыре по 400 метров. Вероника Архипова выиграла золото в беге на 400 метров, а Мария Тарабарская победила в барьерном беге на 400 метров. Бронзовая медаль досталась Полине Хомяковой за преодоление 400-метровой дистанции.

​«Победа была не такой уверенной, но я показала хороший результат. Очень сильно переживала перед стартом, никогда так не нервничала. Это мой последний год в соревнованиях U-23, поэтому, конечно, хотелось закончить с хорошим результатом», –рассказала Тарабанская.

Среди юниоров на стометровке вторым оказался Иван Афонин, а в метании молота серебро выиграла Алисия Наумова. ​В метании диска третье место занял Степан Рухов. ​На стометровке среди юниорок третьей пришла София Миронова. На дистанции 400 метров бронзу выиграл Кирилл Лютов. Тимофей Шилов получил бронзу за тройной прыжок.

Турнир прошел в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Награды
23 июля 2024, 19:37
Школьные библиотеки в Мытищах пополнятся новыми учебниками ко Дню знаний
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Библиотеки в школах Мытищ пополнятся новыми бесплатными учебниками к 1 сентября. На 2024 — 2025 учебный год образовательные учреждения уже получили свыше 153 тысяч экземпляров. В планах — новые пособия по истории и обществознанию.

Школьные библиотечные фонды обновляют с учетом потребностей школ и в соответствии с учебными программами. Регулирует это Приказ Минпросвещения России № 858 от 21 сентября 2022 года.

Каждый год школы Мытищ пополняют новыми учебными пособиями. Так, на 2024-2025 учебный год мытищинским школам выделили более 153 тысяч экземпляров. А осенью 2024 года закажут новые учебники по истории и обществознанию.

Отметим, что всего в школах городского округа Мытищи используют порядка 850 тысяч учебников и учебных пособий. Сотрудники школьных библиотек постоянно взаимодействуют с обменным фондом учебников. Обеспечение детей бесплатными учебниками контролирует управление образования. Все школы к 1 сентября обеспечат учебниками.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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