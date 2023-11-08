Новый фуд-маркет откроют в Истре 11 ноября
Фуд-маркет площадью более 47 тысячи квадратных метров откроют в аутлете «Новая Рига» в Истре. Там будут работать лавки с фермерской продукцией, рестораны и точки продаж непродовольственных товаров.
Как рассказал глава Минсельхозпрода Подмосковья Владислав Мурашов, фуд-маркет «Гастровилла» будет рассчитан на 300 посадочных мест. На первом этаже разместят точки продаж фермерской продукции от местных производителей, а также магазины электроники, бытовой химии и других товаров. На втором этаже будут работать рестораны авторской и мировой кухни. В фуд-маркете будут проводить мероприятия, в том числе фестивали, битвы шефов и многое другое.
В день открытия 11 ноября на территории «Гастровиллы» пройдут мастер-классы от шеф-повара Константина Ивлева, концерт и выступления диджея.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».