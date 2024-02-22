Новый фермерский магазин открылся в Луховицах

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В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья отметили, что в магазине представлены натуральная и экологически чистая продукция. В лавке предлагают свои товары три местных производителя: ИП Голотюк, ИП Голубкин и ИП Коняшкин.

В продаже голубцы, котлеты и колбаски для жарки, мясные изделия, молоко, творог, сметана, молочные десерты и различные сыры.

Магазин работает по адресу: город Луховицы, улица Пушкина, дом 125.

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