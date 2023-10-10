Новый фельдшерский пункт построят в поселке Пустоши под Шатурой к 2024 году

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Как рассказали в Минстрое Подмосковья, пункт включили в госпрограмму по строительству социальных объектов. Сейчас под его размещение готовят территорию.

Новый фельдшерский пункт повысит доступность первичной медицинской помощи жителям. Здание обустроят по современным стандартам и оснастят всем необходимым оборудованием.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал обновленные медучреждения , которые откроют в течение трех месяцев. Это поликлиники в Егорьевске, Жуковском, Истре, Королеве, стационары в Волоколамске, Пушкинском, Богородском, медколледж в Дмитрове.

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