Новый фельдшерский пункт построят в поселке Дубки в 2024 году
Новый фельдшерский пункт построят в поселке Дубки в Одинцове. Он заработает в 2024 году.
Как рассказали в Минстрое Подмосковья, пункт включили в госпрограмму по строительству социальных объектов. Сейчас под его размещение готовят территорию.
Открытие фельдшерского пункта позволит повысить доступность оказания помощи жителям. Здание оформят и оснастят по современным стандартам.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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