Новый фельдшерский пункт построили в поселке Жуково под Солнечногорском

Как рассказали в подмосковном Минстрое, объект уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию. В ФАПе будут принимать до 36 человек в смену. Работы проводят за счет бюджетных средств по госпрограмме.

Площадь здания составит 200 квадратных метров. В нем обустроили кабинеты врачей, смотровую, процедурную, прививочный кабинет и другие помещения. На территории создали парковку и места отдыха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что для больниц региона закупили новые рентген-аппараты С-дуга. Их будут использовать в проведении операций любой сложности.

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