Новый фельдшер приступил к работе в поселке Красный Балтиец

Бабушка Александра долгие годы трудилась в Можайской больнице. Ее рассказы о работе повлияли на выбор профессии юношей.

«Она работала в военном госпитале старшей медсестрой. Потом перешла в местную больницу, где продолжила работу с участковыми терапевтами и врачами. И я с детства, слушая ее рассказы, знал, что тоже буду лечить людей», - поделился заведующий фельдшерско-акушерским пунктом в поселке Красный Балтиец Александр Николаенков.

Молодой человек окончил Вяземский медицинский колледж по специальности «Лечебное дело». Затем вернулся в Можайск, чтобы помогать людям на родине.

Прием пациентов Александр Николаенков ведет по будням с восьми утра до двух часов дня, а после, до четырех часов дня, занимается выездами на дом.