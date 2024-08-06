Новый ФАП в деревне Поповское под Егорьевском построят к концу года
Началось строительство фельдшерско-акушерского пункта в деревне Поповское городского округа Егорьевск. В здании разместятся кабинет фельдшера, прививочные, смотровая, палата для длительного пребывания пациентов, процедурная и другие помещения.
«Новый ФАП появится вблизи остановки общественного транспорта „Поповская-1“. По проекту будет выполнено комплексное благоустройство территории с установкой малых архитектурных форм, выполнение комплексного озеленения», - рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.
Построить ФАП планируют до конца года.
Строительство ведется в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.
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