Новый эвакуатор приобрели для предприятия «Коломенский трамвай»

В городском округе Жуковский в новой школе Микрорайона № 5 прошло заседание директоров компаний города. Основными темами стала подготовка кадров для предприятий, а также проведение Дня города.

Главы организаций Жуковского совместно с научным руководителем Центрального аэрогидродинамического института Сергеем Чернышевым, заместителем министра образования Московской области Сергеем Куколевым, депутатом Государственной Думы Романом Терюшковым и депутатом Мособлдумы Игорем Коханым встретились в Микрорайоне № 5. Собравшиеся обсудили качество среднего специального образования в округе, а также подготовку кадров для предприятий. Кроме этого, затронули вопросы организации Дня города, который пройдет 24 и 25 августа.

На совещании также торжественно вручили грамоту от председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова «За активное участие в мероприятиях, направленных на поддержку специальной военной операции» генеральному директору Летно-исследовательского института Евгению Пушкарскому, благодарность Мособлдумы и нагрудный знак к почетному званию «Заслуженный работник торговли Московской области» генеральному директору компании «Векпром» Вадиму Фролову.

Отметим, что мероприятие прошло в новой школе Микрорайона № 5, которую откроют 1 сентября. Участникам встречи показали помещения школы. В четырехэтажном здании заведения площадью почти 17 тысяч квадратных метров кроме учебных классов построили кабинеты для групп продленного дня, два спортивных зала и актовый зал, библиотечно-информационный центр и столовую с пищеблоком.

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