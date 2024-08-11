11 августа 2024, 10:25

Новый эвакуатор приобрели для предприятия «Коломенский трамвай»

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Новый эвакуатор закупили на предприятие «Коломенский трамвай» на смену буксировщика ГАЗ-53, который работал с 1980-х годов. Машина предназначена для подъема сошедших с рельс вагонов и их дальнейшей буксировке.

Эвакуатор сконструирован полностью по запросу сотрудников «Коломенского трамвая». Реализовывали задумку инженеры Пильнинского оптико-механического завода на базе шасси КамАЗ-43118. Полноприводная машина позволяет добраться до самых труднодоступных мест в любую погоду.

Инженеры «Коломенского трамвая» также заказали сдвоенную кабину. В случае необходимости на место приедет вся бригада на одной машине. Силовая установка дает широкий спектр для действий при подъеме вагона. Это уже подтвердили на первом испытании.

На предприятии «Коломенский трамвай» числятся 52 пассажирских вагона. Ежедневно выходят на линию - 38. Также эксплуатируются семь специальных вагонов.

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Коломна
10 августа 2024, 17:48
Совещание директоров предприятий Жуковского провели в Микрорайоне № 5
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В городском округе Жуковский в новой школе Микрорайона № 5 прошло заседание директоров компаний города. Основными темами стала подготовка кадров для предприятий, а также проведение Дня города.

Главы организаций Жуковского совместно с научным руководителем Центрального аэрогидродинамического института Сергеем Чернышевым, заместителем министра образования Московской области Сергеем Куколевым, депутатом Государственной Думы Романом Терюшковым и депутатом Мособлдумы Игорем Коханым встретились в Микрорайоне № 5. Собравшиеся обсудили качество среднего специального образования в округе, а также подготовку кадров для предприятий. Кроме этого, затронули вопросы организации Дня города, который пройдет 24 и 25 августа.

На совещании также торжественно вручили грамоту от председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова «За активное участие в мероприятиях, направленных на поддержку специальной военной операции» генеральному директору Летно-исследовательского института Евгению Пушкарскому, благодарность Мособлдумы и нагрудный знак к почетному званию «Заслуженный работник торговли Московской области» генеральному директору компании «Векпром» Вадиму Фролову.

Отметим, что мероприятие прошло в новой школе Микрорайона № 5, которую откроют 1 сентября. Участникам встречи показали помещения школы. В четырехэтажном здании заведения площадью почти 17 тысяч квадратных метров кроме учебных классов построили кабинеты для групп продленного дня, два спортивных зала и актовый зал, библиотечно-информационный центр и столовую с пищеблоком.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес Жуковский Образование
10 августа 2024, 17:15
Еще 9 ученых приобретут жилье по льготной ипотеке в Дубне
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Молодым ученым Объединенного института ядерных исследований городского округа Дубна торжественно вручили свидетельства на получение льготной ипотеки. Всего в Подмосковье улучшить жилищные условия в этом году смогут 57 человек, из них девять ученых и Дубны.

Благодаря программе «Социальная ипотека» жилищные субсидии получат девять молодых ученых Объединенного института ядерных исследований в Дубне. Среди них: Виктор Барышников, Виталий Баутин, Никита Грамотков, Андрей Золоторев, Алексей Кампф, Наталия Куркова, Ульяна Пинаева, Дарья Шамина и Никита Юшин.

Участникам оплачивают половину стоимости жилья в качестве первоначального взноса, а оставшуюся сумму основного долга им компенсируют ежемесячно в течение 10 лет. Получатели социальной ипотеки погашают только проценты по кредиту.

Напомним, что программа «Социальная ипотека» стартовала в 2016 году. Рассчитывать на государственную поддержку могут работники медицинских учреждений, учителя, молодые ученые, специалисты и тренеры.

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Дубна Ученые Льготная ипотека Социальная ипотека
10 августа 2024, 16:36
Центр по трудоустройству молодежи в Серпухове отремонтируют к 1 сентября
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Капитальный ремонт первого корпуса Центра по профориентации и трудоустройству молодежи в городском округе Серпухов завершат к 1 сентября 2024 года. Средства на реконструкцию получили из муниципального бюджета.

Благодаря средствам бюджета округа в первом корпусе Центра по профориентации и трудоустройству молодежи стартовал капитальный ремонт. Рабочие демонтировали старые полы и потолки, очистили стены помещений от ветхого покрытия. Сейчас там устанавливают вентиляционные системы, делают разводку электрики, монтируют канализационные трубы и обновляют отопительную систему. Также строители наносят черновую штукатурку. Шесть лет назад заменили крышу, она в хорошем состоянии.

Здание центра площадью 250 квадратных метров построили в 1959 году. Здесь расположены спортивный и актовый залы, раздевалки для мальчиков и девочек, два дополнительных кабинета для юных серпуховичей, где они рисуют и играют в шахматы. Кружки и секции летом закрыты.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Серпухов Ремонтные работы
10 августа 2024, 12:27
Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье в выходные
Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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Второй класс пожарной опасности ожидается на большей части территории Подмосковья в выходные. Об этом рассказали в Комлесхозе региона.

В субботу, 10 августа, на большей части территории Московской области прогнозируется второй класс пожарной опасности. По-прежнему сохраняется высокая опасность возгораний в Волоколамском, Егорьевском, Истринском и Орехово-Зуевском лесничествах. Там установился третий класс пожарной опасности. До первого класса понизили - в Звенигородском, Луховицком, Подольском, Талдомском лесничествах.

В воскресенье, 11 августа, общая тенденция сохранится - в Подмосковье ожидается второй класс пожарной опасности. При этом в Наро-Фоминском и Талдомском лесничествах - первый класс, в Волоколамском, Егорьевском, Истринском и Орехово-Зуевском лесничествах -третий.

В понедельник на большей части территории Московской области прогнозируется первый класс пожарной опасности, и лишь в Луховицком и Ступинском лесничествах - второй.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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