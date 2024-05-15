15 мая 2024, 16:44

Новый этап забега Topski Family Run пройдет в Одинцове 26 мая

Unsplash
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Третий этап серии забегов для детей и взрослых TOPSKI Family Run на призы Александра Панжинского пройдет в Одинцове 26 мая. Регистрация для участников открыта по ссылке.

Участникам предложат дистанции от 600 метров до десяти километров в зависимости от возрастной группы. На финише все бегуны получат уникальные авторские медали. Помимо этого, тройки лидеров на каждой дистанции во всех возрастных группах получат призы.

Новым форматом этого года является корпоративный зачет, в рамках которого состоится эстафета 5×1000 метров. Для участников забега также подготовят анимационную программу и лотерею.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Спортсмены
15 мая 2024, 17:43
Еще 53 лота выставили на торги в Подмосковье за неделю
Комитет по конкурентной политике Московской области
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С 6 по 8 мая в Подмосковье выставили на торги 53 объекта недвижимости. Большинство участков и зданий находятся в городских округах Серпухов, Коломна и Шаховская.

В Серпухове доступно 39 лотов. Например, в деревне Московка можно взять в аренду земельный участок 12 соток для ведения личного подсобного хозяйства. Начальная цена - 644 тысячи рублей в год.

В Коломне предлагают 45 лотов. В поселке Биорки в аренду можно взять земельный участок площадью девять соток под свободный вид деятельности. Начальная цена - 250 тысяч рублей в год.

В Шаховской доступно еще 19 лотов. В деревне Якшино можно приобрести в собственность здание площадью 111,9 «квадратов» с земельным участком под культурное развитие. Начальная цена - миллион рублей.

Найти участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Портала ЕАСУЗ.

Аукционы Недвижимость
15 мая 2024, 17:42
Жителям Подмосковья напомнили способы передачи показаний счетчиков
Unsplash
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Майский период приема показаний счетчиков начинается в Подмосковье. Жителям Московской области напоминают, что передать данные можно несколькими счетчиками.

Своевременная передача показаний - гарантия того, что коммунальный платеж рассчитают по фактическому потреблению, а не по нормативу. Передать показания можно на сайте МосОблЕИРЦ , в клиентском офисе расчетного центра, а также по телефону 8 (499) 444-01-00. Голосовой помощник принимает данные с 06:00 до 23:00.

Напомним, со сроками приема показаний можно ознакомиться в личном кабинете МосОблЕИРЦ в разделе «Счетчики».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ
15 мая 2024, 17:41
Юнармейцы Дмитрова приняли участие в памятных акциях в Белоруссии
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Ребята из Яхромской школы № 1 приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 79-й годовщине Великой Победы и 80-й годовщине освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. В поездку отправились 20 лучших юнармейцев и сопровождающие педагоги.

Знакомство юных гостей из Дмитровского городского округа с Республикой Беларусь началось с посещения Орши, где для ребят провели обзорную экскурсию. Также они посетили мемориальный комплекс «Катюша», где исполнили знаменитую одноименную песню, которой в этом году исполняется 85 лет! В Витебске юнармейцы посетили мемориальные комплексы «Три штыка» и героям Отечественной войны 1812 года, а также Народный музей Боевой славы 39-й Армии в гимназии № 5.

В городе-герое Бресте после обзорной экскурсии по городу ребята с замиранием сердца вошли в знаменитую Брестскую крепость. В музее им рассказали о подвиге гарнизона, державшего оборону цитадели целый месяц. Здесь же юнармейцы возложили цветы к Вечному огню.

Здесь же, в легендарной крепости, прошел парад в честь Дня Победы и годовщины освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. В нем приняли участие войска Брестского гарнизона, участники «Поезда Памяти», в том числе и отряд юнармейцев Яхромской школы № 1.

На обратном пути «Поезд Памяти» сделал остановку в Смоленске. Здесь для ребят провели обзорную экскурсию. Они побывали в сквере памяти героев, у монумента «Благодарная Россия - героям 1812 года», памятника Александру Твардовскому и Василию Теркину, а также посетили храм Смоленской иконы Божией Матери.

Отметим, что поездка состоялась по инициативе главы Дмитровского городского округа Ильи Поночевного в рамках реализации мемориального проекта «Поезд Памяти» Международной ассоциации «Породненные города».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с учениками лицея возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

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День Победы 9 мая Белоруссия Школьники Дмитров Патриотизм
15 мая 2024, 17:24
Госзакупки в Подмосковье превысили 500 миллиардов рублей за год
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Подмосковье закупило у бизнеса продукции и услуг на сумму свыше 500 миллиардов рублей за год. При этом более половины закупок пришлось на малый и средний бизнес — 268 миллиардов рублей.

«Госзакупки - один из важных элементов господдержки бизнеса, который включен в клиентский путь инвестора, реализованный в Московской области», - сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

По ее словам, за счет данного инструмента бизнес получает возможность повысить точность инвестпланирования. Отмечается, что все инвестпроекты в Московской области сопровождаются в рамках клиентского пути инвестора.

Подмосковье помогает бизнесу выбрать оптимальную площадку для реализации проекта, получить доступную господдержку, оказывает содействие на строительном этапе проекта, а также создает все условия для развития предприятия уже после запуска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности развития импортозамещения в регионе. Несмотря на сложные внешние вызовы, в области строят новые производства. Уже реализовали 77 проектов, еще 84 - сейчас в работе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Бизнес

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