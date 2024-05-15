Новый этап забега Topski Family Run пройдет в Одинцове 26 мая

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С 6 по 8 мая в Подмосковье выставили на торги 53 объекта недвижимости. Большинство участков и зданий находятся в городских округах Серпухов, Коломна и Шаховская.

В Серпухове доступно 39 лотов. Например, в деревне Московка можно взять в аренду земельный участок 12 соток для ведения личного подсобного хозяйства. Начальная цена - 644 тысячи рублей в год.

В Коломне предлагают 45 лотов. В поселке Биорки в аренду можно взять земельный участок площадью девять соток под свободный вид деятельности. Начальная цена - 250 тысяч рублей в год.

В Шаховской доступно еще 19 лотов. В деревне Якшино можно приобрести в собственность здание площадью 111,9 «квадратов» с земельным участком под культурное развитие. Начальная цена - миллион рублей.

Найти участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Портала ЕАСУЗ.