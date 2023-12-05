Новый этап реконструкции железнодорожной станции начался в Химках

Работы входят в общий план обновления станции до 2026 года и приведения ее к стандартам МЦД-3, что позволит улучшить качество обслуживание пассажиров. На месте снесенных павильонов будет создана новая инфраструктура, включая современные платформы, кассовые зоны и конкорсы с безбарьерным доступом для маломобильных групп населения.

Заместитель главы администрации городского округа Химки Игорь Панчук отметил, что демонтаж устаревших торговых объектов проводится по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Также планируется провести реконструкцию пяти железнодорожных станций МЦД-3 в Химках, таких как «Левобережная», «Химки», «Подрезково», «Сходня» и «Фирсановская». Кроме того, в рамках строительства высокоскоростной магистрали «Москва - Санкт-Петербург» через Химки планируется проложить два дополнительных железнодорожных пути - № 5 и № 6.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе. Уже в 2024 году там полностью завершат работы по строительству развязки с Володарским шоссе.

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