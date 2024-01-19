19 января 2024, 11:40

Новый этап чемпионата России по гонкам на льду пройдет в Подмосковье

пресс-служба г.о. Красногорск
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Шестой этап чемпионата России по гонкам на льду пройдет на стадионе «Зоркий» в Красногорске 17 и 18 февраля. Трек стадиона входит в число лучших в мировом спидвее.

Напомним, в прошлом году финальный этап чемпионата России по ледовому спидвею прошел в Красногорске после семилетнего перерыва. За два дня более 20 тысяч человек посетили мото-турнир на стадионе «Зоркий».

Следить за новостями о предстоящем турнире, а также о других соревнованиях можно в официальном сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что об увеличении заработных плат спортсменов и тренеров в Московской области.

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Спортсмены
19 января 2024, 11:39
Теплые раздевалки и горячий чай организовали для жителей села Жестылево в Крещение
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Прихожане жестылевского храма Покрова Пресвятой Богородицы построили деревянный комплекс из трех купелей, теплых раздевалок и колодца с родниковой водой. Он входит в топ-10 лучших мест для крещенских купаний в Московской области.

Для прихожан храма и всех желающих провести омовение в Крещение подготовили три купели: отдельно для мужчин и женщин с детьми в часовне, а также на улице - для особо закаленных.

Всего в Дмитровском округе организовали пять купелей: в селе Жестылево, поселке Кузяево, Яхроме, селе Ильинском и в Дмитрове. На всех площадках дежурили спасатели, сотрудники полиции и волонтеры. Для удобства жителей установили теплые раздевалки, а после купания все желающие могли согреться горячим чаем.

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Дмитров
19 января 2024, 11:35
Железнодорожный вокзал капитально отремонтируют в Ступине к лету
Андрей Семибратов
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Глава Ступина Сергей Мужальских встретился с представителями РЖД в составе группы общественного контроля. Они обсудили ремонт здания вокзала, который планируют завершить летом этого года.

Минувшим летом привокзальную площадь благоустроили. Там расширили парковку, установили новые скамейки и остановочные павильоны, а этой весной в порядок приведут здание.

«Остро стоял вопрос с ремонтом здания вокзала. Он находится в компетенции РЖД. При поддержке прокуратуры проблему удалось решить. Появились определенные договоренности с руководством РЖД. Весной нам пообещали начать работы», - сказал глава округа.

По словам представителя РЖД, капитальный ремонт не повлияет на исторический облик здания, при этом оно будет соответствовать всем современным требованиям.

«З дание вокзала будет капитально отремонтировано. Благоустроят прилегающую территорию, появится пешеходная дорожка. Фасад полностью отремонтируют с сохранением исторического вида, заменят кровлю, проведут реконструкцию внутренних помещений. Кроме этого, благоустроят посадочные платформы», - сказал начальник павелецкого направления московской дирекции пассажирских обустройств филиала «РЖД» Анатолий Старостин.

По плану в здании также обновят входную группу и установят пандус для инвалидов. Работы планируют завершить летом.

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РЖД Ступино Ремонтные работы
19 января 2024, 11:18
Почти 12 тысяч километров дорог очистили от снега за ночь в Подмосковье
Минтранс МО
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Мощный снегопад прошел в Подмосковье 18 января. За ночь дорожные службы очистили около 12 тысяч километров дорог.

«Дорожные службы региона переведены на усиленный режим работы. Во время ночного дежурства безопасность на дорогах обеспечивали более 1,4 тысячи рабочих и 600 снегоуборочных машин. В настоящее время движение общественного транспорта происходит по фактическому расписанию», - заявил заместитель председателя правительства Подмосковья Алексей Гержик.

Оперштаб продолжает круглосуточно следить за ситуацией на дорогах. Ликвидация последствий снегопада продолжается.

Минтранс Подмосковья призвал неопытных водителей по возможности отказаться от поездок. Всем остальным нужно быть предельно внимательными за рулем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что при уборке снега все коммунальные службы применят четкие алгоритмы , которые позволят выполнять работы быстро и эффективно.

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Дороги Снегопад
19 января 2024, 11:18
Здание с земельным участком выставили на торги в Сергиевом Посаде
ДОМ.РФ
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Имущественный комплекс выставили на торги в Сергиевом Посаде. В его состав вошли продажа здания площадью 468,4 квадратных метра и аренда участка площадью 0,17 гектара. Недвижимость подойдет под коммерческое использование.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, заявки на аукцион будут принимать до 26 февраля, а торги пройдут 1 марта. Начальная цена лота составила 6,75 миллиона рублей.

Комплекс находится в южной части округа на Клементьевской улице. Место обладает хорошей транспортной доступностью - расстояние до ближайшей остановки составляет 530 метров, а до автомагистрали - проспекта Красной Армии - 500 метров.

ДОМ.РФ ведет активную работу по развитию неиспользуемых участком и объектов в Подмосковье. Так, в сентябре удалось реализовать имущественный комплекс в деревне Чашниково, а в ноябре - в Ногинске.

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Аукционы Недвижимость Сергиев Посад

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