Новый этап чемпионата России по гонкам на льду пройдет в Подмосковье

Напомним, в прошлом году финальный этап чемпионата России по ледовому спидвею прошел в Красногорске после семилетнего перерыва. За два дня более 20 тысяч человек посетили мото-турнир на стадионе «Зоркий».

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что об увеличении заработных плат спортсменов и тренеров в Московской области.

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