02 августа 2024, 16:26

Новый этап благоустройства территории стартовал в парке Ивантеевки

Администрация г.о. Пушкинский
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Парк в Ивантеевке обновляют и благоустраивают. Накануне стартовал второй этап. Работы проведут на площади в 20 гектаров.

Парк развивают благодаря программе улучшения городской среды. Первую очередь обновили в 2021 году. Ход работ второй очереди оценили депутат Госдумы Сергей Пахомов, глава Пушкинского Максим Красноцветов и депутат Мособлдумы Михаил Ждан.

Сейчас на строительной площадке расчистили территорию, начали возводить ресторан. В этом году здесь также появятся пешеходные тропы, а к концу 2025 года - велодорожки, парковки, спортивные и детские площадки, мангальные зоны и туалеты.

Кроме того, рядом обустроят пляж: установят кабинки для переодевания, сухой пляж с лежаками, медпункт и спасательную вышку. В этой зоне благоустроят родник, сделают освещение, лавочки, подключат систему видеонаблюдения «Безопасный регион». Всего за два года преобразят еще 20 гектаров территории.

«Благодаря поддержке Президента программа „Формирование комфортной городской среды“ продлена до 2030 года, что позволит завершить благоустройство парка в Ивантеевке», - сказал Сергей Пахомов.

Отметим, что развитию общегородских пространств в округе уделяют большое внимание. Так, в 2022 году после реконструкции открыли центральный парк в Пушкино.

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Благоустройство Ивантеевка Пушкино Парки
02 августа 2024, 17:57
Фотограф Анастасия Аксенова провела в Мытищах мастер-класс по съемке
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Мастер-класс для участников фотоконкурса «Я люблю Мытищи» прошел в округе. Его провела фотограф Анастасия Аксенова.

Занятие «Язык света и язык тела» по женскому портрету прошло в фотостудии «Малина». Его организовала комиссия по сохранению народных ценностей, развитию туризма и культуры Общественной палаты городского округа Мытищи. Фотографы смогли сделать художественный женский фотопортрет и задать вопросы опытному фотографу-портретисту Анастасии Аксеновой.

«Мне не хватало знаний в области именно женского портрета. И эта встреча - невероятная удача! На ней я смогла проникнуться новым для себя направлением в фотографии», - поделилась участница мастер-класса Татьяна Товпеко-Першина.

В рамках фотопроекта «Я люблю Мытищи» пройдет еще несколько бесплатных лекций. Записаться на них можно в чате «Фотографы Мытищ» в мессенджере WhatsApp. Кроме того, фотолюбители могут прислать свои карточки на конкурс «Я люблю Мытищи». Прием заявок продлен до 11 августа. Возраст участников - от 14 лет и старше.

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Мытищи конкурсы Образование
02 августа 2024, 17:51
Министр ЖКХ Велиховский встретился с жителями в Можайске
Министерство ЖКХ Московской области
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Выездную администрацию с участием министра ЖКХ Подмосковья Антона Велиховского провели в Можайске 1 августа. Жители округа смогли получить ответы о состоянии жилищно-коммунальных услуг в регионе.

«Мероприятия формата „Выездная администрация“ позволяют нам быть ближе к жителям и оперативно реагировать на их запросы. Это не только возможность решить текущие проблемы, но и шанс услышать мнение людей о наших проектах, что крайне важно для планирования дальнейших действий», - сказал Велиховский.

Мероприятие прошло успешно и собрало множество предложений от жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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ЖКХ Можайск
02 августа 2024, 17:49
Четыре преподавателя из Мытищ вошли в число лучших учителей России
Unsplash
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Педагоги из Мытищ победили на всероссийском конкурсе. Четверо преподавателей получат денежное вознаграждение ко Дню учителя.

Учителя из Мытищ прияли участие во всероссийском конкурсе на присуждение премий за достижения в педагогической деятельности. Всего из Московской области в список попали 68 учителя. Конкурсная комиссия оценивала преподавателей по нескольким направлениям, в том числе наличие собственных методических разработок, результаты учеников.

Премией отметили учителя физики из школы № 6 Ольгу Афанасьеву, педагога начальных классов из гимназии № 17 Ольгу Васильеву, учителя русского языка и литературы из школы № 19 Ольгу Быкову и ее коллегу из многопрофильной лингвистической гимназии № 33 Яну Гонгину. Педагоги получат денежное поощрение в размере 200 тысяч рублей к профессиональному празднику.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Учителя
02 августа 2024, 17:48
Председатель Мособлдумы Брынцалов проверил реконструкцию стадиона «Старт»
Пресс-служба Мособлдумы
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Программа по реконструкции крупных спортивных объектов продолжается в Московской области. Один из них — стадион «Старт» в Реутове. Его посетил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в ходе рабочей поездки.

Реконструкция спорткомплекса проходит в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и включает обновление нижнего футбольного поля, а также строительство трибун с подтрибунным пространством, оснащенным игровыми залами.

Брынцалов отметил, что это очень масштабный проект. Завершить работы планируется в конце 2025 года, а на его реализацию ушло более 744 миллионов рублей. Средства выделяются только из регионального бюджета в этом и следующем году.

Он добавил, что новое поле будет оснащено подогревом и искусственным покрытием, что позволит заниматься на нем даже в холодное время года.

«Также всеми необходимыми помещениями и инвентарем для футболистов будет оборудовано подтрибунное пространство», - подчеркнул Брынцалов.

На обновленном стадионе смогут тренироваться футболисты, представляющие спортшколу «Приалит» и «Академию вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова».

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Строительство Реутов Мособлдума

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