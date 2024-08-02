Новый этап благоустройства территории стартовал в парке Ивантеевки

Парк развивают благодаря программе улучшения городской среды. Первую очередь обновили в 2021 году. Ход работ второй очереди оценили депутат Госдумы Сергей Пахомов, глава Пушкинского Максим Красноцветов и депутат Мособлдумы Михаил Ждан.

Сейчас на строительной площадке расчистили территорию, начали возводить ресторан. В этом году здесь также появятся пешеходные тропы, а к концу 2025 года - велодорожки, парковки, спортивные и детские площадки, мангальные зоны и туалеты.

Кроме того, рядом обустроят пляж: установят кабинки для переодевания, сухой пляж с лежаками, медпункт и спасательную вышку. В этой зоне благоустроят родник, сделают освещение, лавочки, подключат систему видеонаблюдения «Безопасный регион». Всего за два года преобразят еще 20 гектаров территории.

«Благодаря поддержке Президента программа „Формирование комфортной городской среды“ продлена до 2030 года, что позволит завершить благоустройство парка в Ивантеевке», - сказал Сергей Пахомов.

Отметим, что развитию общегородских пространств в округе уделяют большое внимание. Так, в 2022 году после реконструкции открыли центральный парк в Пушкино.

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