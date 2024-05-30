Новый этап благоустройства парка Толстого начался в Химках

В парке запланированы масштабные работы по обновлению пляжной зоны. Здесь завезут кварцевый песок, установят пандусы, спортивные, игровые и смотровые площадки Также появится летняя эстрада. Работы по благоустройству охватят 12 гектаров.

«Парк Толстого - старейшая зона отдыха в городе, открытая еще в 1947 году. Наша задача - обновить инфраструктуру парка, но при этом сохранить природу, каждое дерево», - поделился глава городского округам Химки Дмитрий Волошин.

Напомним, что работы по реконструкции парка Толстого начались в 2023 году. Специалисты уже отремонтировали 30 прогулочных дорожек, поставили новые лавочки, организовали велодорожки, скалодром и веревочный парк. Также в парке появился сухой фонтан с интерактивной подсветкой и самое большое в Подмосковье колесо обозрения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».