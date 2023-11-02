Новый эндоскоп в больнице в Серпухове позволит обнаружить рак на ранней стадии

По словам заведующего центром эндоскопии Медсанчасти № 164 Романа Щербака, в современных эндоскопических аппаратах экспертного класса используется другая схема - с помощью специальных световых фильтров происходит изменение окраса слизистой, так называемая, виртуальная хромоскопия, и по изменению оттенков окраса слизистой можно заподозрить заболевание.

Прием пациентов в центре эндоскопии в Серпухове проводится как платно, так и по полису ОМС.

«При подозрении на какие-то заболевания, при необходимости, мы берем биопсию для гистологического исследования, и уже гистолог дает нам заключение - есть ли там изменения в виде онкоклеток, или же это просто воспаление», - объяснил Щербак.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области. Он призвал внимательно отбирать исполнителей для проведения ремонта в больницах и не допускать срыва сроков сдачи объектов.

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