Новый эндокринологический центр открыли в Одинцове

В центре предусмотрены углубленные обследования не только у эндокринологов, но и у офтальмологов, неврологов, а также в кабинете «диабетической стопы».

В больнице на учете стоит 17 тысяч больных диабетом. Главврач Андрей Фадеев отметил, что центр станет важным шагом в профилактике осложнений диабета, таких как нефропатия, ретинопатия и гангрена.

Пациенты могут получить направление у лечащего врача. Центр расположен по адресу: улица Маршала Бирюзова, 7к2.

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