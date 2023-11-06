06 ноября 2023, 12:24

Новый Дом «Юнармии» открылся в Мытищах

Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области
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Торжественное открытие нового Дома «Юнармии» состоялось в Мытищах на базе МБОУ СОШ № 3 им. Б. А. Феофанова. Это уже седьмой по счету объект, открытый в Московской области.

В церемонии приняли участие глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, начальник штаба регионального отделения «Юнармия» Московской области Евгений Лукошников и другие.

Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе подчеркнула, что «Юнармия» - одно из самых стремительно развивающихся движений в Подмосковье. На сегодняшний день в него входят более 47 тысяч участников.

«Активные мальчишки и девчонки с правильными жизненными установками, патриоты не просто слова, но и дела», - рассказала Екатерина Швелидзе.

Ранее Дома «Юнармии» открыли в Ногинске, Сергиевом-Посаде, Подольске, Краснознаменске, Можайске и Рузе. На их базе работают различные профильные центры, где подрастающее поколение может получить новые знания.

Редактор и главный корреспондент команды «Медиа-Ю» отряда «Молодая гвардия» подчеркнули, что для них участие в отряде дало возможность развиваться и видеть, что их труды не проходят даром.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества». Он поддерживает военнослужащих и членов их семей.

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Мытищи
06 ноября 2023, 12:31
Бизнесмены встретились со школьниками из Наро-Фоминска
РИА «Новости»
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В Наро-Фоминске предприниматели провели деловую беседу со школьниками. Встреча прошла в школе № 4, участие в ней также приняли представители Торгово-промышленной палаты.

Темой встречи выбрали «Финансовый бизнес-план проекта. Секреты успешной компании». Ответы на самые сложные вопросы в сфере предпринимательства подростки получили из уст профессионалов и практиков.

«Мы каждый год меняем схему, приглашаем новых партнеров, вливаем новую кровь в этот проект. Два года назад с нами работали сотрудники РАНХиГС, в этом году мы пригласили Политехнический университет, акселераторов и пытаемся пробовать разные форматы», - отметила директор МАУ ДПО «Учебно-методический центр» Ольга Чернилевская.

В режиме онлайн во встрече участвовали и старшеклассники Петровской школы, а также представитель Академии социального управления Московской области.

«Программа идет с 2018 года. В свое время мы начинали с простых бесед, потом пошли бизнес-игры, кейсы от предпринимателей - каждый год появляется что-то новое, социальные проекты. <…> Предпринимательство дополняет учебные процессы, а учебные процессы учат кое-чему и предпринимателей», - отметил вице-президент Торгово-промышленной палаты городского округа Наро-Фоминск Игорь Степаненко.

Будущие бизнесмены приобретают полезные навыки и компетенции по трем направлениям: предпринимательские классы, бизнес-программы и социальные проекты. В будущем их объединят, чтобы дополнить и усилить содержание.

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Наро-Фоминск Дети Школы
06 ноября 2023, 11:58
Свыше 250 человек приняли участие в шествии в честь Дня народного единства в Жуковском
Телеканал «360»
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В Жуковском участие в праздничном шествии в честь Дня народного единства приняли более 250 человек. Акцию организовали активисты «Молодой Гвардии Единой России».

Ее участниками стали жители Жуковского, Бронниц, Химок, Лобни, Раменского, Красногорска и других подмосковных городов.

«Этой акцией мы еще раз хотим напомнить, что наш народ един во всем своем многообразии. И это дает настоящую силу, которую, наверное, не встретить ни в какой стране», - подчеркнул руководитель отделения МГЕР в Жуковском Егор Балакшин.

Его коллега из Красногорска Даниил Радиновский отметил, что молодогвардейцы приехали, чтобы показать - в единстве люди непобедимы.

«Всегда готовы прийти на помощь <…> тем, кому это нужно. Мы всегда будем идти курсом лидера. С высоко поднятой головой», - сказал он.

Участники акции прошли по центральным улицам Жуковского с флагами, плакатами и транспарантами с лозунгами о сплоченности российского народа. Многие принесли с собой предметы, которые выделяют культурные особенности проживающих в стране людей. Так люди подчеркнули неприемлемость разжигания национальной розни.

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Праздники Жуковский
06 ноября 2023, 11:30
Школьникам из Королева вручили первые паспорта
РИА «Новости»
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В Королеве в торжественной обстановке вручили первые паспорта 14-летним школьникам. Юных россиян поздравляют в наукограде каждый месяц — власти подмосковного города сделали это доброй традицией.

Очередное вручение организовали в Музее новейшей истории города. На нем присутствовал глава городского округа Игорь Трифонов.

Чтобы получить паспорт в торжественной обстановке, необходимо сообщить о своем желании сотрудникам МФЦ при подаче документов. После достижения 14 лет на это отводят месяц.

Кроме паспорта, подросткам также вручают Конституцию Российской Федерации.

В конце октября в Музее истории в Лобне первые паспорта получили 11 молодых людей. Замглавы городского округа Сергей Золотарев поздравил школьников и пожелал им с гордостью нести звание гражданина России.

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Паспорта Дети Королев
06 ноября 2023, 00:52
Пожарные учения прошли в здании госархива в Красногорске
plash.com
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Спасатели прибыли к зданию госархива в Красногорске, чтобы эвакуировать сотрудников в рамках учений. По легенде, на втором этаже здания вспыхнул пожар, и огонь перешел на чердак и крышу.

Целью мероприятия стала отработка навыков по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ подразделений гарнизона, а также тренировка по распределению техники и личного состава.

Сотрудников архива оперативно вывели из здания, но одному из них якобы потребовалась помощь. Человек застрял в лифте на втором этаже. Работника быстро вызволили из кабины и передали врачам. Такие учения проходят дважды в год, а каждый сотрудник госархива проходит инструктаж.

«В каждом кабинете у сотрудников архива имеется инструкция противопожарной безопасности, противопожарного режима. Все с ней ознакомлены и действуют согласно инструкции», - рассказал главный инженер Российского государственного архива кинофотодокументов Александр Стадник.

Всего в тренировке участвовали 27 спасателей и восемь единиц пожарной техники. Задачи учения выполнили на высоком уровне.

Работники «Мособлпожспаса» совместно с сотрудниками Федеральной противопожарной службы 3 ноября провели в Звенигороде учения по тушению условного возгорания на ТЭЦ. По легенде пожар произошел из-за разлива масла.

Красногорск Спасатели Пожары

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