Новый Дом «Юнармии» открылся в Мытищах

Читайте нас в:

В церемонии приняли участие глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, начальник штаба регионального отделения «Юнармия» Московской области Евгений Лукошников и другие.

Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе подчеркнула, что «Юнармия» - одно из самых стремительно развивающихся движений в Подмосковье. На сегодняшний день в него входят более 47 тысяч участников.

«Активные мальчишки и девчонки с правильными жизненными установками, патриоты не просто слова, но и дела», - рассказала Екатерина Швелидзе.

Ранее Дома «Юнармии» открыли в Ногинске, Сергиевом-Посаде, Подольске, Краснознаменске, Можайске и Рузе. На их базе работают различные профильные центры, где подрастающее поколение может получить новые знания.

Редактор и главный корреспондент команды «Медиа-Ю» отряда «Молодая гвардия» подчеркнули, что для них участие в отряде дало возможность развиваться и видеть, что их труды не проходят даром.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества». Он поддерживает военнослужащих и членов их семей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».