Новый дом построили в микрорайоне Рекинцо-2 в Солнечногорске

Дом на 147 квартир построили по нацпроекту «Жилье и городская среда». Его общая площадь превысила 3,7 тысячи квадратных метров, рассказали в подмосковном Минжилполитики.

В помещениях выполнили отделку, установили сантехнику, электроплиты и пожарные извещаели. Сейчас там проводят благоустройство территории. Во дворе будут зоны отдыха, игровые и спортивные площадки.

«Московская область лидер по вводу жилья в России. По итогам первого квартала 2024 года в Московской области ввели в эксплуатацию 2,7 миллиона квадратных метров жилья. Из них - 0,3 миллиона пришлись на многоквартирные дома и 2,4 миллиона на объекты индивидуального жилищного строительства. Это самый высокий показатель среди регионов –9% от общего ввода жилья по стране», - отметили в министерстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о помощи людям из ветхого жилья. Задача на ближайшее время - улучшить условия проживания 300 тысяч человек.

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