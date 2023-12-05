Новый дом достроили в ЖК «Лесная поляна» в Ногинске

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В Министерстве жилищной политики Подмосковья рассказали, что в «Лесной поляне» появятся прогулочная аллея с газонами и цветниками, зоны отдыха, велосипедные дорожки и беговая тропа. Все это впишут в природный ландшафт. Для детей сделают детские площадки.

ЖК «Лесная поляна» строят в Богородском округе. Рядом находятся стадион с открытой баскетбольной площадкой, детская спортивная школа, физкультурно-оздоровительный комплекс с 25-ти метровым бассейном.

Вопрос обманутых дольщиков остается на контроле в Подмосковье. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что до конца года осталось выдать 3,4 тысячи ключей.