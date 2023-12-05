05 декабря 2023, 11:35

Новый дом достроили в ЖК «Лесная поляна» в Ногинске

ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ 10»
Читайте нас в: Google Новости

Разрешение на ввод в эксплуатацию дома на 282 квартиры получил застройщик «Строительный трест 10». Жилое здание возвели в ЖК «Лесная поляна» в Ногинске.

В Министерстве жилищной политики Подмосковья рассказали, что в «Лесной поляне» появятся прогулочная аллея с газонами и цветниками, зоны отдыха, велосипедные дорожки и беговая тропа. Все это впишут в природный ландшафт. Для детей сделают детские площадки.

ЖК «Лесная поляна» строят в Богородском округе. Рядом находятся стадион с открытой баскетбольной площадкой, детская спортивная школа, физкультурно-оздоровительный комплекс с 25-ти метровым бассейном.

Вопрос обманутых дольщиков остается на контроле в Подмосковье. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что до конца года осталось выдать 3,4 тысячи ключей.

Богородский
05 декабря 2023, 12:59
Подмосковные больницы получили 13 передвижных ФАПов с начала года
Читайте нас в: Google Новости
С начала года в Подмосковье заработали 13 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов. Девять из них оснащены флюорографами, четыре — маммографами.

«Ежегодно мы закупаем современные передвижные фельдшерско-акушерские пункты. Это важно для проведения выездной диспансеризации в отдаленных от медучреждений территориях», - заявила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

ФАПы удобны тем, что пациентам не нужно ехать на обследование, необходимую диагностику можно пройти рядом с домом. За три года подмосковные больницы оснастили 23 мобильными ФАПами на сумму 472 миллиона рублей.

«Мобильный комплекс, поступивший в нашу больницу, оснащен современным цифровым маммографом. С его помощью мы сможем проводить обследование женщинам, проживающим на территориях, далеких от поликлиник», - сообщил главный врач Коломенской больницы Олег Митин.

Главный детский госпиталь Подмосковья достроят к июню следующего года, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Продолжается активный набор врачей, преимущественно по узким и уникальным специальностям.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Медицина
05 декабря 2023, 12:43
Компанию «Мособлгаз» перевели в режим повышенной готовности в период морозов
Мособлгаз
Читайте нас в: Google Новости
Газораспределительную компанию Подмосковья перевели в режим повышенной готовности в период морозов. В «Мособлгазе» организовали круглосуточное дежурство работников, а также проверили работоспособность автономных источников питания.

Аварийные бригады находятся в постоянной готовности, 69 из них - дежурят круглосуточно. Для оперативного выезда на места возможных аварийных ситуаций подготовили 164 машин.

В Министерстве энергетики Московской области напомнили, что в зимний период газ следует использовать особенно осторожно. Так, необходимо проверять тягу в дымоходах и вентканалы, не оставлять без присмотра отопительные котлы, не обогревать помещение с помощью газового оборудования и проветривать помещение, где установлены плиты.

При возникновении аварийных ситуаций необходимо обращаться по телефонам: 104 или 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе усовершенствуют робота для решения вопросов ЖКХ.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Газ
05 декабря 2023, 12:43
Областной конкурс для молодых учителей стартовал в Подмосковье
Министерство образования МО
Читайте нас в: Google Новости
Областной конкурс «Педагогический дебют» начался в Орехово-Зуеве 4 декабря. Он проводится ежегодно для молодых учителей со стажем до трех лет. Испытания пройдут с 5 по 7 декабря, в них примут участие 52 победителя муниципального этапа.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, конкурс пройдет на базе Орехово-Зуевского ГГТУ и гимназии № 15. Участники представят свой опыт работы и проведут уроки, где продемонстрируют ораторское искусство, умения анализировать и предлагать варианты решения проблем. В результате выберут пять победителей.

«Конкурс является важным событием для молодых учителей, которые только начинают свою профессиональную карьеру. Участники не только соревнуются за призовые места, но и получают ценный опыт и знания, которые помогут им развиваться и становиться лучшими педагогами», - добавили в министерстве.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Орехово-Зуево
05 декабря 2023, 12:43
Около 3,3 тысячи машин эвакуировали из-за нарушений правил парковки за неделю в Подмосковье
ЦБДД
Читайте нас в: Google Новости
Около 3,3 тысячи машин переместили на штрафстоянку в Подмосковье за неделю. Их эвакуировали из-за нарушений правил парковки. Это на 130 меньше, чем неделей ранее.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, узнать расположение эвакуированной машины можно по телефону Единой справочной службы по перемещенным транспортным средствам 8 (800) 444-58-34 или на сайте Центра безопасности дорожного движения.

Водителей призывают не нарушать правила парковки и не мешать проезду экстренных служб и спецтехники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе. В следующем году там появится развязка с Володарским шоссе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Дороги Машины

Новости по теме