Новый дом для переселенцев из аварийного жилья построят в Шатуре к концу года
Аварийный дом на Школьной улице расселят в Шатуре. Они получат новое жилье в семиэтажной новостройке.
Новый дом для переселенцев из аварийного жилья строит компания «Гранель». В семиэтажном здании обустроят 132 квартиры. Завершитьработу кплниаруют к концу года.
По словам заметителя главы округа Василия Косолапова, для семей создадут комфортные условия жизни.
«В квартирах будут все необходимые коммуникации, а также благоустроенное общественное пространство для удобства жильцов. Данный проект является частью более крупной программы по модернизации жилищно-градостроительного комплекса региона и направлен на повышение качества жизни его обитателей», - рассказал он.
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