27 июля 2024, 18:19

Новый детский сад в ЖК «Город счастья» в Домодедове построят в 2025 году

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В жилом комплексе «Город счастья» микрорайона Южный городского округа Домодедово началось возведение детского сада на 240 мест. Сейчас ведется разработка котлована.

При проектировании детского сада учтены все требования безопасности и комфортности дошкольного учреждения, соблюдение которых позволит обеспечить всестороннее развитие малышей.

«Детский сад в ЖК „Город счастья“ строится по государственной программе Московской области „Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры“. Завершение работ запланировано на конец 2025 года», - сообщил глава Домодедово Евгения Хрусталева.

Кроме спален и игровых комнат, в детском саду будут расположены музыкальный и физкультурный залы, медпункты, столовая, кабинеты психолога и логопеда, а также административные и технические помещения. На близлежащей территории установят навесы, площадку для игр и спортивные комплексы, а также проведут благоустройство и озеленение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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Строительство Детские сады Город Домодедово
27 июля 2024, 17:43
Подмосковная спортсменка победила на международных соревнованиях по теннису
WTA
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Спортсменка из Подмосковья Мирра Андреева выиграла золотую медаль на международных соревнованиях по теннису WTA 250. Она заняла первое место в одиночном разряде, обыграв россиянку Элину Аванесян.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, бронзу завоевали Ольга Данилович из Сербии и француженка Хлоэ Паке.

«Выход в первый финал ощущается великолепно: еще одна веха достигнута для меня в этом году. Я стараюсь не думать об этом. Для меня это уже была позитивная неделя, но, конечно, я хочу добиться большего», - заявила победительница после матча.

В ведомстве добавили, что Мирра Андреева выиграла первый турнир WTA. На сегодняшний день она занимает 32-е место в рейтинге WTA и теперь поднимется в топ-25.

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Золото Теннис
27 июля 2024, 17:12
Велофестиваль для пенсионеров провели в Кашире и Ступине
ГАУСО МО «КЦСОР «СТУПИНСКИЙ»»
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Велофестиваль для активных пожилых людей провели в парках Каширы и Ступина. На старт вышли более 50 человек, а самому старшему из них недавно исполнилось 83 года.

Как рассказали в Министерстве социального развития Московской области, перед стартом для участников клуба «Активное долголетие» профессиональные инструкторы провели зарядку.

После велопробега пенсионеры поучаствовали в увлекательных мастер-классах по живописи и декору различных предметов.

В ведомстве отметили, что велофестиваль для пожилых людей - это дополнительная возможность привлечь пенсионеров к активному образу жизни, ведь езда на велосипеде помогает укрепить мышцы, улучшить координацию и гибкость, снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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Пенсионеры Кашира Ступино
27 июля 2024, 17:01
Выставку картин местных художников открыли в комплексе «Артишок» в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В выставочном комплексе «Артишок» городского округа Химки прошло торжественное открытие третьей выставки-конкурса «Типичные Химки. Семейные истории». В экспозиции представлено 46 картин, посвященных семейной тематике, созданных 24 местными художниками.

Выставка «Семейные истории» стала продолжением культурного проекта, который уже третий год подряд презентует художественную жизнь Химок. Местные художники представляют авторские картины, отражающие яркие моменты из семейной жизни, характерные черты русских семей, их быт и культуру.

Проект включает пять этапов. Первый этап - «Отборочный», на котором художники проходят творческий конкурс и присылают фотографии своих работ для предварительного просмотра. Второй этап - «Выставочный», где мастера занимаются художественным оформлением своих работ и участвуют в монтаже выставки. Официальное открытие состоялось в рамках третьего этапа, а сама выставка будет доступна для посещения с 26 июля по 15 сентября.

С 27 июля стартует «Конкурсный этап», в рамках которого профессиональное жюри оценит творчество художников. Посетители выставочного комплекса смогут проголосовать за понравившиеся картины как в социальных сетях, так и непосредственно в залах выставки. Заключительным этапом станет награждение победителей и торжественное закрытие выставки.

Напомним, что в прошлом году в «Артишоке» также прошел конкурс городских художников, на котором мастера представили свои работы, отражающие гордость Химок: пейзажи, памятники архитектуры и портреты значимых личностей. Выставка «Типичные Химки. Городские мотивы» собрала 35 картин и 24 фотографии почти 30 местных авторов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Выставки Химки
27 июля 2024, 16:43
День работника торговли отметили в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В городском округе Химки состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника торговли. Депутатов Артур Каримов вручил благодарственные письма владельцам семейного бизнеса за их значительный вклад в развитие сферы услуг.

В своем выступлении он также рассказал о новых мерах поддержки предпринимателей в Подмосковье в рамках проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия».

«Наша основная задача - знакомить предпринимателей друг с другом, создавать площадку для их коллабораций, чтобы они могли напрямую искать для себя товары и услуги здесь, в Химках», - подчеркнул Артур Каримов.

«Идея открыть кофейню зародилась несколько лет назад. Мы долгое время работали в сфере общественного питания и захотели создать что-то свое, в чем мы хороши. Первую точку открыли почти четыре года назад, а вторую - в прошлом году. У нас хороший сервис. Люди приходят в наши кофейни не просто за чашкой кофе, но и чтобы зарядиться хорошим настроением», - рассказала индивидуальный предприниматель Ольга Сыромятых.

Она также отметила, что вместе с супругом по воскресеньям проводят тематические забеги для местных жителей. В планах на лето - организовать масштабное мероприятие для представителей бизнес-сообщества, где каждый сможет представить свою продукцию и рассказать о своем деле.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Химки Торговля Поддержка предпринимателей в Московской области

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