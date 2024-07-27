Новый детский сад в ЖК «Город счастья» в Домодедове построят в 2025 году

В выставочном комплексе «Артишок» городского округа Химки прошло торжественное открытие третьей выставки-конкурса «Типичные Химки. Семейные истории». В экспозиции представлено 46 картин, посвященных семейной тематике, созданных 24 местными художниками.

Выставка «Семейные истории» стала продолжением культурного проекта, который уже третий год подряд презентует художественную жизнь Химок. Местные художники представляют авторские картины, отражающие яркие моменты из семейной жизни, характерные черты русских семей, их быт и культуру.

Проект включает пять этапов. Первый этап - «Отборочный», на котором художники проходят творческий конкурс и присылают фотографии своих работ для предварительного просмотра. Второй этап - «Выставочный», где мастера занимаются художественным оформлением своих работ и участвуют в монтаже выставки. Официальное открытие состоялось в рамках третьего этапа, а сама выставка будет доступна для посещения с 26 июля по 15 сентября.

С 27 июля стартует «Конкурсный этап», в рамках которого профессиональное жюри оценит творчество художников. Посетители выставочного комплекса смогут проголосовать за понравившиеся картины как в социальных сетях, так и непосредственно в залах выставки. Заключительным этапом станет награждение победителей и торжественное закрытие выставки.

Напомним, что в прошлом году в «Артишоке» также прошел конкурс городских художников, на котором мастера представили свои работы, отражающие гордость Химок: пейзажи, памятники архитектуры и портреты значимых личностей. Выставка «Типичные Химки. Городские мотивы» собрала 35 картин и 24 фотографии почти 30 местных авторов.

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