Новый детский сад в микрорайоне Катюшки в Лобне откроют в августе

Подрядчик завершает обустройство фасадов здания и установку внутренних инженерных систем в новом детском саду на Красной Поляне. В настоящее время специалисты активно занимаются внутренней отделкой, включая монтаж подвесных потолков, установку дверей, и благоустройство прилегающей территории.

Новый детский сад рассчитан на 14 групп для детей в возрасте от полутора до семи лет. В здании предусмотрены спальные комнаты, буфетные и игровые залы, а также помещения для занятий музыкой и физкультурой, медицинский блок, кабинеты психолога и логопеда, пищеблок, административные и технические помещения. На территории детского сада будет оборудовано 14 прогулочных игровых площадок с теневыми навесами и две спортивные площадки.

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