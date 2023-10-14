Новый детский сад в Люберцах принял 250 воспитанников за месяц работы

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До того момента пока детский сад не был открыт, люди, купившие квартиры в новостройках, были вынуждены возить детей в дошкольные учреждения в других районах городского округа. Теперь они приводят детей в новое учебное заведение рядом с домом.

Основной задачей педагогов и воспитателей является пробуждение интереса детей к занятиям и развитие их навыков: мытье рук, аккуратное питание, умение самостоятельно одеваться и поддерживать порядок.

В новом детском саду имеются уютные игровая и спальная комнаты, а также отдельные раздевалки, туалетные комнаты и буфеты для каждой группы. Занятия проходят в специальных физкультурных и музыкальных залах, а также в театральной и художественной студиях. Перед обедом дети проводят время на свежем воздухе - для этого на территории учреждения оборудованы игровые и спортивные площадки.

Напомним, что в прошлом году в Московской области появилось более 73 тысяч новорожденных.

Руководитель дошкольного отделения гимназии № 41 Елена Иноземцева пошутила на тему набора детей в учебное заведение.

«Еще не армия, но уже целый полк», - шутит Елена Иноземцева.

В настоящее время в микрорайоне ЖК «Жулебино» проживает множество молодых семей с детьми. Поскольку микрорайон все еще находится в стадии строительства, число детей, желающих посещать детский сад, постоянно растет.

«На прошлой неделе мы открыли уже 8-ую группу, а всего планируется открыть 14 групп», - добавила Елена Иноземцева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил положительную динамику рождаемости.

«Наш регион на втором месте по числу новорожденных после Москвы и по приросту после Чечни», - сообщал Воробьев.

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