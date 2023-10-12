Новый детский сад появится в Химках на месте аварийного в 2025 году

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По словам министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко, детский сад возведут по программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Согласно проекту дошкольное учреждение рассчитано на 13 групп детей от двух до семи лет. В здании появится все необходимое для ребят: физкультурный и музыкальный залы, а также пищеблок и блок медицинских помещений. На прилегающей территории построят игровые площадки и обустроят зоны отдыха.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте детских садов в регионе. В этом году полноценно обновляют 29 дошкольных учреждений Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».