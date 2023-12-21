21 декабря 2023, 14:28

Новый детский сад построят вблизи Ярославского проезда в Мытищах к 2025 году

ПроектСтройГруппа
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Будущий облик детского сада, который начнут строить в 2024 году в Мытищах, одобрили в Мособлархитектуре. Здание площадью четыре тысячи квадратных метров возведут вблизи Ярославского проезда.

Это будет разноэтажное здание прямоугольной формы с выступающими блоками помещений.

«Фасады выполнят в современном стиле с использованием бетонного клинкера „под кирпич“ и керамогранитной плитки. Цветовая палитра представлена оттенками белого, серого и бежевого цветов», - отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Динамику фасадам придадут декоративные рельефные элементы и окна разного размера. Визуальным акцентом станут откосы яркого цвета охры. В том же цветовом решении исполнен козырек входной группы.

Проектировщиком проекта выступила компания «ПроектСтройГруппа».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к школе в детских садах региона.

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«Строительство объекта планируется начать в первом квартале 2024 года и завершить к концу 2025-го. Ввод детского сада позволит создать 53 новых рабочих места», - рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Мытищи Строительство Детские сады Архитектура
21 декабря 2023, 14:30
Новогоднее представление для детей с ОВЗ прошло в Доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Новогоднее представление провели в Доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске. Гостями праздника стали порядка 140 детей с ограниченными возможностями здоровья и их родные.

Для детей подготовили интерактивное представление с участием Деда Мороза, Снегурочки, Бабы-яги и других сказочных персонажей. Дети отгадывали загадки и сами участвовали в сказочной истории, разыгранной перед ними. В конце все получили подарки от администрации муниципалитета.

Организатором мероприятия второй год подряд выступает местное отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о подготовке Подмосковья к Новому году.

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Участие в мероприятии приняли председатель Совета депутатов Марина Веремеенко, заместитель городского прокурора Юлия Карташова, заместитель главы администрации Солнечногорска Марина Маннапова и начальник окружного управления социального развития № 20 Аветис Башикян.

«Хочу всех поздравить с наступающим Новым годом и пожелать исполнения всех ваших мечтаний, хорошего настроения. Уверена, что дети и родители прекрасно проведут время и получат порцию новогоднего настроения, которого всем нам так не хватает в эти декабрьские дни», - отметила Марина Маннапова.

Дети Солнечногорск Инвалиды Новый год
21 декабря 2023, 14:19
Более 250 елочных базаров открыли в Подмосковье
Пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Обязательным условием продажи деревьев на официальных елочных базарах является наличие сертификата, выданного Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору. В Подмосковье открыто уже более 250 таких точек, которые будут работать и в начале января.

«Ассортимент елочных базаров включает в себя ели, сосны и пихты из Пензенской, Рязанской и Кировской областей. Утилизовать деревья можно в специализированных пунктах приема - такие пункты в будущем будут обозначены на соответствующей карте. Также дщеревья можно сдать в зоопарк в качестве корма для животных», - рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев.

У законного елочного базара есть разрешение на торговлю, выданное администрацией городского округа.

Найти ближайший елочный базар можно по ссылке.

Свыше 10 тысяч культурно-массовых мероприятий пройдет в Подмосковье этой зимой. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области ожидают около пяти миллионов гостей на праздники. Для них подготовят лыжные трассы, ледовые спектакли, мастер-классы и другие активности.

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Праздники Новый год
21 декабря 2023, 13:26
Галина Полякова из Солнечногорска получила медаль за вклад в укрепление патриотических традиций
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Заведующая Центральной детской библиотеки имени Бориса Васильева в Солнечногорске Галина Полякова получила дипломом и памятную медаль Татищева. Ее наградили за личный вклад в укрепление воинских, патриотических и духовных традиций. Торжественная церемония прошла в Центре императорского православного палестинского общества в Москве.

В числе награжденных также были участники боевых действий, врачи, священнослужители, добровольцы, лауреаты литературных конкурсов, преподаватели и общественные деятели.

Ранее губернатор Андрей Воробьев присвоил Никите Михалкову звание почетного жителя Подмосковья.

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Участие в награждении приняли руководитель центрального исполкома общероссийской организации «Офицеры России», муниципальный депутат Александр Михайлов, представители ассоциации юристов России, клуба военачальников, совета ветеранов службы внешней разведки России, международного совета российских соотечественников.

«Поздравляю Галину Владимировну Полякову с вручением памятной медали Татищева. Отмечу, что медаль является символом общественного признания профессионального вклада в развитие патриотических и духовных традиций на территории нашего округа», - отметил заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Награды Солнечногорск Патриотизм
21 декабря 2023, 13:19
Министр Аипова рассказала об уборке дворов и улиц Подмосковья в оттепель
ГУСТ
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Оттепель пришла в Подмосковье. Коммунальные службы городских округов продолжают уборку в соответствии с погодными условиями. В Подмосковье очищают пространства от снега, а также обрабатывают дороги противогололедными материалами.

«Еще в пятницу коммунальные предприятия боролись со снегом после циклона „Ваня“, который принес сугробы к понедельнику до 50 сантиметров, а уже в середине недели в регионе наступила оттепель», - заявила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

По словам руководителя ГУСТ, при смене погоды корректируются и процессы уборки. Московская область - это крупный регион, и метеоусловия могут значительно отличаться в городских округах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о масштабах снежной уборки в Подмосковье из-за циклона «Ваня».

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Погода

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