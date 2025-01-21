Новый детский сад построят в ЖК «Пушкинский квартал» к началу 2027 года

Дошкольное образовательное учреждение строит компания «НИГО-ХОЛДИНГ». Сейчас на площадке уже завершились подготовительные работы: участок расчистили и выровняли, грунт разработали до проектных отметок. Рабочие приступили к основному этапу.

Площадь трехэтажного здания составит около четырех тысяч квадратных метров. Детский сад рассчитан на 300 воспитанников в возрасте от двух до семи лет, распределенных по 12 отдельным группам. В здании оборудуют раздевалки, игровые комнаты, музыкальный и спортивный залы, спальни, буфет и кабинет логопеда. Между игровой комнатой и спальней планируют установить перегородки, которые можно трансформировать для организации пространства.

Открыть детсад запланировано на первый квартал 2027 года.