Новый детский сад построили в ЖК «Героев» в Балашихе

Проект нового детского сада включает в себя разнообразные групповые помещения, в которых предусмотрены спальни, игровые комнаты и раздевалки. Также в здании расположатся буфетные и туалетные комнаты, что создаст удобные условия для детей. Важным элементом инфраструктуры станут кабинеты логопеда и психолога, медицинский блок, актовый зал и физкультурный зал, обеспечивающие комплексный подход к воспитанию и обучению.

На уличной территории детского сада создадут игровые площадки с теневыми навесами и зоны для занятий спортом. Это позволит детям активно проводить время на свежем воздухе и способствовать их физическому развитию.

Строительство данного учреждения стало частью инвестиционной программы и комплексного развития территории, что подчеркивает стремление создать современное образовательное пространство для юных жителей города.

Жилой комплекс \"Героев\", в котором расположится новый детский сад, находится в благоустроенном районе Балашихи рядом с Ольгинским лесопарком, что делает его особенно привлекательным для семей с детьми.