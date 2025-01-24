24 января 2025, 15:46

Новый детский сад построили в ЖК «Героев» в Балашихе

пресс-служба администрации г.о. Балашиха
Читайте нас в: Google Новости

В Балашихе завершается строительство нового детского сада, который займет площадь более 3,3 тысячи квадратных метров и сможет вместить 220 детей. Это учреждение дошкольного образования обещает стать комфортным и безопасным местом для развития и отдыха малышей.

Проект нового детского сада включает в себя разнообразные групповые помещения, в которых предусмотрены спальни, игровые комнаты и раздевалки. Также в здании расположатся буфетные и туалетные комнаты, что создаст удобные условия для детей. Важным элементом инфраструктуры станут кабинеты логопеда и психолога, медицинский блок, актовый зал и физкультурный зал, обеспечивающие комплексный подход к воспитанию и обучению.

На уличной территории детского сада создадут игровые площадки с теневыми навесами и зоны для занятий спортом. Это позволит детям активно проводить время на свежем воздухе и способствовать их физическому развитию.

Строительство данного учреждения стало частью инвестиционной программы и комплексного развития территории, что подчеркивает стремление создать современное образовательное пространство для юных жителей города.

Жилой комплекс \"Героев\", в котором расположится новый детский сад, находится в благоустроенном районе Балашихи рядом с Ольгинским лесопарком, что делает его особенно привлекательным для семей с детьми.

Строительство Детские сады Балашиха
24 января 2025, 16:49
Проекты машиностроительного завода в Орехово-Зуеве представили Минпромторгу РФ
Читайте нас в: Google Новости
Демиховский машиностроительный завод вышел на запланированную мощность по выпуску моторно-редукторных блоков электропоездов «Иволга 4.0». Накануне представители Министерства промышленности и торговли России проверили, как идет реализация проекта.

На предприятии провели переоснащение производственных площадей, ввели в эксплуатацию новое оборудование, отладили технологические процессы.

Кроме того, на заводе улучшили условия труда и внедрили новый стандарт культуры производства.

Делегация осмотрела как обновленные, так и новые участки производства. Им представили детали редуктора и готовые моторно-редукторные блоки.

Гости отметили, что завод в Орехово-Зуевском становится не только крупнейшим предприятием по выпуску отечественных электропоездов, но и профильным центром компетенций.

Орехово-Зуево Промышленность
24 января 2025, 16:40
Новый рекорд мира по сценическому экстриму попробуют установить в Люберцах
Читайте нас в: Google Новости
Люберцы стали центральной площадкой для установления нового рекорда мира по сценическому экстриму. Мероприятие посвятили 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк уже приступил к тренировкам — за восемь минут спортсмен постарается сломать не менее восьми стальных стержней диаметром восемь миллиметров и порвать не менее восьми грелок.

Основная часть подготовки люберецкого Халка пройдет в СК «Триумф», где Агаджанян будет прорабатывать элементы сценического экстрима. Начиная с марта к тренировкам добавятся занятия в бассейне для увеличения силовой выносливости и скоростных показателей.

Преставитель Люберец будет устанавливать рекорд под патриотические треки в рок-жанре. Таким образом спортсмен планирует привить любовь молодежи к отечественной культуре.

Фиксировать рекорд будет Международный союз силового экстрима во главе с Василием Грищенко.

Спортсмены Люберцы
24 января 2025, 15:59
Традиция ярко одеваться по пятницам появилась в Лопатинской школе Ленинского округа
Читайте нас в: Google Новости
Интересную традицию придумали в одной из школ Ленинского округа. Там решили проводить «цветные дни». К примеру, в пятницу школьники должны были прийти на учебу в красной одежде.

Участвуют в инициативе школьники всех классов. В этом году в Лопатинской школе уже провели «красную» и «зеленую» пятницы.

«Идея проведения ярких пятниц родилась в Совете обучающихся нашей школы под руководством советника директора по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями Людмилы Шуст. Они предложили школьникам и педагогам 17 января прийти в одежде красного цвета, который символизирует тепло радость и любовь», - отметила директор Лопатинской школы Инга Фархатова.

Традицию будут поддерживать. Например, сегодня в школе провели «зеленый» день. Его приурочили к теме важности бережного отношения к природе. А в следующую пятницу состоится «оранжевый» день.

Школьники Ленинский округ
24 января 2025, 15:43
Дополнительный рейс автобуса №8к запустили в Истре
пресс-служба администрации м.о. Истра
Читайте нас в: Google Новости
По просьбе жителей в Истре ввели новый рейс автобуса №8к. Теперь он в тестовом режиме курсирует до станции Манихино.

Автобус двигается по маршруту «ЖК Малая Истра – микрорайон Восточный – Новая больница» теперь к нему добавили остановку на железнодорожной станции Манихино. Жители просили об этом напрямую у перевозчика и компания приняла решение в качестве мониторинга ввести этот дополнительный рейс. Если он будет востребован и пассажиропоток будет большим, то его оставят.

Также ранее рейс этого автобуса продлили от станции Истра. Последний автобус уезжал в 21:10, но многие с учебы или работы приезжали гораздо позднее, поэтому добирались на такси или пешком. А это почти 40 минут. Поэтому ввели еще один рейс, но уже в 22:00. Его тоже сначала добавили в тестовом режиме, чтобы проверить насколько он будет полезен и удобен для жителей микрорайона Восточный и тех, кто добирается по этому маршруту домой.

Истра Автобусы

Новости по теме