13 сентября 2024, 10:27

Новый детский сад открылся в ЖК «Самоцветы мира» в Реутове

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Новый детский сад № 7 начал работу в жилом комплексе «Самоцветы мира» в Реутове. Учреждение сможет принять 84 воспитанника.

Здание детского сада построено с использованием передовых технологий. На площади около 1200 квадратных метров обустроили спальни, групповые комнаты, пищеблок, медицинские кабинеты, физкультурный и музыкальный залы, кабинеты дополнительного образования и психолога. Территорию также благоустроили «Детский сад в этом жилом доме был построен нашим градообразующим предприятием. Посещать его будут дети работников „НПО машиностроения“ и других горожан», - рассказал заместитель главы Реутова Ольга Репина.

После окончания строительства инвестор передал детский сад муниципалитету.

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Реутов Детские сады
13 сентября 2024, 11:07
Спорткомплекс построили при школе № 2 в Егорьевске
Телеканал «360»
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Школу № 2 в Егорьевске отремонтировали в прошлом году, а теперь здесь провели благоустройство. Во дворе построили спортивную площадку.

Там также заменили ограждение, установили 15 камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» и построили велопарковку.

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Теперь школьники и преподаватели могут заниматься физкультурой на территории нового спортивного многофункционального комплекса. Там можно играть в футбол, теннис, волейбол и баскетбол. Учителя уверены, что занятия помогут детям достичь новых побед на областных соревнованиях, в том числе по командным видам спорта.

Помимо этого, территория школы теперь отвечает самым современным требованиям безопасности. Специальная система исключает доступ посторонних на территорию школы. Заместитель директора школы № 2 по безопасности Лидия Тимошевская рассказала, что на территории организовали пропускную систему.

Школы Егорьевск
13 сентября 2024, 10:27
Вакцинацию домашних животных провели в центральном парке Реутова
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В Центральном парке Реутова ветеринарные врачи провели бесплатную вакцинацию домашних питомцев. Также владельцы могли установить чип своим животным и зарегистрировать их.

Участниками акции стали владельцы трех собак и одной кошки. Так, жительница Реутова Екатерина Сумарокова узнала о мероприятии из соцсетей. Ветврачи провели вакцинацию и чипирование ее йоркширскому терьеру Роми.

«Мы в это время как раз идем гулять в парк, очень удобно, что можно было заодно позаботиться о здоровье и безопасности своего питомца», - поделилась женщина.

Геннадий Толочко тоже решил поставить чип своему псу Марсу.

«Я отношусь очень серьезно к уходу за своей собакой, поэтому считаю, что чипирование необходимо для безопасности животного», - сказал он.

Начальник отдела по вопросам ликвидации самовольных недостроенных объектов и экологии администрации Реутова Надежда Крылова напомнила, что в Подмосковье действует закон об обязательной регистрации домашних животных. Сделать это можно через портал госуслуг, после можно будет установить чип.

Следующая подобная акция пройдет в октябре.

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Реутов Животные
13 сентября 2024, 09:47
Еще один медик в Реутове купил квартиру по программе социальной ипотеки
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Рентгенолаборант Реутовской клинической больницы Гульнара Деккер стала участницей программы «Социальная ипотека». Она улучшила жилищные условия и приобрела квартиру в новостройке.

Гульнара уже 10 лет работает в медицине. Принять участие в льготной программе по покупке жилья она решила, начав работать в Реутовской больнице. Сейчас она ждет ключи от собственной квартиры.

С начала года уже четыре медработника из Реутова получили сертификаты на покупку жилья. По льготной программе Подмосковье оплачивает 50% от стоимости квартиры в качестве первоначального взноса. Затем в течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга, а владелец квартиры платит только проценты по кредиту.

Этой мерой поддержки могут воспользоваться не только медики, но и педагоги, молодые ученые и тренеры. За время действия программы в Реутове 23 медработника обзавелись собственным жильем.

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Врачи Реутов Социальная ипотека
13 сентября 2024, 09:06
Автобусную остановку оборудуют в деревне Кутьино
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Жители деревни Кутьино попросили оборудовать остановку общественного транспорта. Этот вопрос рассмотрят на комиссии по безопасности дорожного движения.

Первый заместитель главы городского округа Подольск Владимир Кравцов взял на контроль вопрос с оборудованием остановки. Также совместно с сельским старостой и профильными специалистами он провел обход территории и поручил устранить выявленные недочеты на контейнерной площадке.

После он проверил готовность жилых домов в микрорайоне Кузнечики к отопительному сезону. Коммуникации горячего и холодного водоснабжения нареканий не вызвали: все готово к зиме. Такие мониторинги территорий округа продолжатся и дальше.

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Подольск Автобусы

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