Новый детский сад открыли в ЖК «Первый квартал» в Ленинском округе

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Дизайн нового детского сада лаконичный: много света и простых форм. В отделке использованы натуральные материалы.

Детский сад построили по всем современным стандартам. В разноуровневых модулях размещены 12 групп, спортивный и музыкальный залы, медицинский блок, кабинеты психолога, логопеда и офис для педагогов. Все помещения максимально мобильны и трансформируются под разные задачи - как образовательные, так и административные.

«Это восьмой детский сад, который мы открываем в этом году. Не последний, но этот с ясельной группой - есть такая потребность у родителей. Мы осмотрели наполнение и внешнее, которое на улице, и [внутри]. Повторюсь, аналогов я не видел, все очень функционально. Очень надеемся, что это задаст новый стандарт качества для тех объектов, которые будут у нас возводить», - сказал глава Ленинского городского округа Алексей Спасский.

Напомним, к следующему 1 сентября рядом построят такую же современную школу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 20 детских садов капитально отремонтируют в регионе в 2024 году.

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