Новый детский сад открыли в ЖК «Митино О2» в Красногорске

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Местные жители подали в новый детский сад уже более 200 заявок. В учреждении разместят 12 групп - в каждой до 20 человек.

«Невозможно жить в любом месте, не имея социальной инфраструктуры. Первый этап развития ребенка - это детский сад. Здесь идет физическое развитие ребенка, воспитание, взросление, развитие патриотизма», - рассказал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

В будущем в микрорайоне «Митино О2» планируется также открытие школы.

Напомним, ранее губерантор Московской области Андрей Воробьев сообщил о завершении строительства всех домов группы компаний «Урбан Групп» в регионе.

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