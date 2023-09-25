Новый детский сад открыли в ЖК «Митино О2» в Красногорске
Детский сад на 220 мест открылся на территории жилого комплекса «Митино О2» в Красногорске. Это первое образовательное учреждение на территории жилого комплекса «Митино О2»
Местные жители подали в новый детский сад уже более 200 заявок. В учреждении разместят 12 групп - в каждой до 20 человек.
«Невозможно жить в любом месте, не имея социальной инфраструктуры. Первый этап развития ребенка - это детский сад. Здесь идет физическое развитие ребенка, воспитание, взросление, развитие патриотизма», - рассказал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.
В будущем в микрорайоне «Митино О2» планируется также открытие школы.
Напомним, ранее губерантор Московской области Андрей Воробьев сообщил о завершении строительства всех домов группы компаний «Урбан Групп» в регионе.
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