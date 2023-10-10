Новый детский сад открыли в рабочем поселке Новоивановском
Детский сад на 300 мест открыли в рабочем поселке Новоивановском в Одинцовском округе. Это позволит ликвидировать очередь в дошкольные учреждения территориального поселения.
В детском саду № 69 предусмотрено 16 групп для детей от двух до семи лет. Для воспитанников построили уютные спальные и игровые комнаты, спортивный и музыкальный залы. Во дворе оборудовали игровые площадки, веранды, качели и песочницы.
Занятия с детьми будут проводить воспитатели и педагоги дополнительного образования: музыкальный руководитель, психолог и логопед.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что капитальный ремонт 20 детских садов начнется в регионе в 2024 году.
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