Новый детский сад открыли в микрорайоне Трехгорка в Одинцове

В дошкольном учреждение полностью укомплектован штат сотрудников. Там настроили все технологическое оборудование, а в спортивном и музыкальных залах подготовили необходимый инвентарь.

«Детский сад выполнен в авиационной тематике, его назвали „Экипаж детства“. Он получился образцово-показательный - просторный, современный и технологичный. Для ребят созданы максимально комфортные условия, приближенные к домашним. Особое внимание - развитию воспитанников. Игровые комнаты в каждой группе оснастили интерактивными панелями. Насыщенная программа позволит ребятам основательно подготовиться к школе», - рассказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Территорию детского сада полностью благоустроили. Здесь установили прогулочные веранды и детские площадки.

Дошкольное учреждение «Экипаж детства» вошло в структуру образовательного центра «Флагман», в котором четыре школы и восемь детских садов.

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