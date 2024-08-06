Новый детский сад открыли на улице Колпакова в Мытищах

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К открытию детского сада малыши вместе с воспитателями подготовили концерт с песнями, танцами и стихами. Поздравить коллектив приехала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

«Пусть это важное событие станет началом увлекательного пути познания, развития и радости для ваших маленьких воспитанников», - сказала она.

В детском саду разместили столовую, медицинский кабинет, игровые и спальные комнаты, а также залы для занятий музыкой и физкультурой. Учреждение возвели при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева по госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

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