02 января 2025, 22:53

Новый детский сад откроют в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе в 2025 году

Пресс-служба администрации Балашихи
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Детский сад в микрорайоне Железнодорожный начнет свою работу в 2025 году. Площадь здания составит более 3,3 тысячи квадратных метров. Дошкольное учреждение рассчитано на 220 мест.

В нем будут располагаться спальни, игровые, раздевальные, буфетные и туалетные комнаты. Также здесь разместят кабинеты логопеда и психолога, медицинский блок, актовый и физкультурный залы.

На улице оборудуют площадки с теневыми навесами для прогулок и занятий спортом. Строительство детского сада ведется по инвестиционной программе в рамках комплексного развития территории.

Напомним, что ЖК «Героев» расположен в удобном и благоустроенном районе Балашихи рядом с Ольгинским лесопарком. В пешей доступности находится железнодорожная станция.

Ранее мы рассказывали о том, что в этом ЖК в 2025 году также появится новая школа на 1320 мест.

Строительство Детские сады Балашиха
02 января 2025, 19:24
Подмосковный офтальмолог Елена Митяева напомнила об опасных для зрения травмах
Люберецкая областная больница, Наталья Лымарь
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Офтальмологи фиксируют увеличение случаев травм органов зрения в период новогодних праздников. Некоторые из них могут привести к потере зрения. Специалист Елена Митяева рассказала о наиболее распространенных инцидентах, с которыми ей пришлось столкнуться.

Среди случаев выделяются травмы от пробок шампанского, которые могут вызывать внутриглазные кровоизлияния, разрывы тканей, а также повреждения роговицы, радужки и хрусталика. Такие травмы зачастую требуют госпитализации в офтальмологическое отделение для дальнейшего лечения.

Особую опасность представляют ожоги и повреждения, вызванные петардами и фейерверками. Митяева отметила, что офтальмологи вынуждены ежегодно иметь дело с последствиями подобных инцидентов, от легких ожогов до проникающих ранений, которые могут угрожать зрению пациентов.

Еще одним распространенным видом травм является ушиб глазного яблока от удара кулаком, что также может привести к серьезным последствиям - от кровоизлияний до полного разрушения глаза.

Праздники Здравоохранение Врачи
02 января 2025, 17:29
Программа «Театральный голубой огонек» прошла в Химках
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Участники клуба «Активное долголетие» и воспитанники творческих школ организовали новогодний концерт в Химках. Также они поучаствовали в интерактивной программе.

В концерте приняли участие воспитанники Центральной детской школы искусств, Дома детского творчества «Созвездие», а также ученики школы № 8 и участники клуба «Активное долголетие». Они подготовили музыкальные и танцевальные номера.

Также гости события поучаствовали в новогоднем лото и получили сюрпризы с предсказаниями. До этого участники клуба «Активное долголетие» выступили на бале-маскараде «Зимние узоры». К нему они готовились четыре месяца.

Напомним, каждый день пенсионеры из клуба «Активное долголетие» участвуют более чем в 30 активностях. Это занятия по плаванию, настольному теннису, дыхательной гимнастике, бадминтону и сквошу, а также культурные события.

Химки Новый год
02 января 2025, 14:50
Вечер памяти Эдуарда Успенского прошел в Доме культуры «Лунево» в Химках
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Мероприятие, посвященное поэту, сценаристу и телеведущему Эдуарду Успенскому, провели в Химках. Зрителям рассказали о творчестве писателя и показали фрагменты из его известных мультфильмов.

На встречу пришли жители поселка, а также педагоги и воспитанники досугового учреждения. К ним обратилась муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

«Произведения Эдуарда Успенского полюбились нескольким поколениям детей и взрослых. Его персонажи, такие как Чебурашка и Крокодил Гена, кот Матроскин, дядя Федор и другие, стали настоящими символами советской и российской литературы», - сказала Татьяна Кавторева.

Гости услышали отрывки из известных произведений писателя и увидели документальный фильм о его жизни.

«Подобные мероприятия играют важную роль в формировании уважения к культурным традициям у молодого поколения. Также они служат напоминанием для взрослых о важности добрых и светлых произведений в воспитании детей», - отметила лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

Химки Писатели
02 января 2025, 14:43
Более 20 ледовых площадок появится в Химках этой зимой
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В Химках во всех микрорайонах округа работает 16 ледовых площадок. Всего за зимний сезон в муниципалитете откроют свыше 20 ледовых пространств.

Центральной площадкой стал Театральный каток в сквере «Юбилейный». Пять площадок работают в Новых Химках: на улицах Молодежной, Панфилова и Лавочкина, а также на Юбилейном проспекте.

В Старых Химках катки открыты на улицах Калинина, Ленинградской, Чкалова и Мичурина. В Сходне - в спортивном комплексе «Юность» и на улице Школьной.

Ледовые площадки также есть в Подрезкове, Луневском и Кутузовском. Все катки, игровые комплексы и горки в Химках находятся под контролем администрации.

Напомним, в рамках проекта губернатора Московской области «Зима в Подмосковье» в Химках пройдут десятки тематических спектаклей и новогодних елок, а также мастер-классы, квесты, игровые и образовательные программы.

Отдых Химки

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