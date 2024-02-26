26 февраля 2024, 14:54

Новый детский сад «Островок» открыли на улице Маршала Бирюзова в Одинцове

Пресс-служба администрации г.о. Одинцово
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Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вместе с директором проектного управления «Инград» Сергеем Аксеновым открыли новый муниципальный детский сад на улице Маршала Бирюзова. Дошкольное учреждение построили в рамках проекта «Одинград» в жилом квартале «Лесной».

Андрей Иванов сообщил, что новый садик стал отделением городской гимназии № 11 и предназначен для девяти групп детей в возрасте от 1,5 до семи лет.

Здание выполнено по уникальному дизайн-проекту в форме полузамкнутого кольца, что делает его функциональным и просторным. В нем есть логопедический кабинет, кружковые комнаты, музыкальный и физкультурный залы. Также в здании полностью оборудованный медицинский блок для проведения осмотров, диспансеризации, вакцинаций и оказания первичной медицинской помощи.

«Сегодня мы открыли детский сад на 170 мест в квартале „Лесной“. Продолжается строительство еще двух детских садов и школы в квартале „Семейный“. В общей сложности три детских сада и школа проекта „Одинград“ будут рассчитаны на 430 детей и 1100 учеников», - отметил директор проектного управления «Инград» Сергей Аксенов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Детские сады
26 февраля 2024, 15:01
Свыше 400 спортсменов выступили на всероссийском турнире по чирлидингу в Химках
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Турнир по чир-спорту «Я люблю тебя, Россия!» прошел в городском округе Химки. Акробатические номера показали более 400 спортсменов в составе 18 команд со всей страны.

Мероприятие прошло в баскетбольном центре «Химки». Чирлидеры химкинской спортивной школы «Надежда» выиграли около 20 комплектов наград в нескольких номинациях. Так, спортсмены получили шесть золотых, семь серебряных и пять бронзовых медалей.

«Очень ярко и уютно прошли соревнования. Наши ребята - большие молодцы, гордимся ими. Баскетбольный центр нас принял на высоком уровне», - рассказала директор спортивной школы «Надежда» Светлана Вострикова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки
26 февраля 2024, 14:58
Уроки о видах и инструментах тестирования в IT пройдут в школах Подмосковья в марте
Медиасток.рф
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Уроки по технологиям тестирования пройдут в подмосковных школах с 11 по 31 марта. Занятия посетят более 550 тысяч человек.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, на «уроках цифры» школьникам расскажут об основных видах тестирования. Они научатся работать со специальными инструментами при помощи интерактивного тренажера. Тематический урок посетят более 550 тысяч человек.

Открытое занятие пройдет 21 марта в Одинцовской лингвистической гимназии.

Узнать подробнее о проекте можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о лидирующих позициях региона по строительству школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Школы Образование
26 февраля 2024, 14:58
Волонтеры в Химках напомнили жителям о правилах безопасного поведения на железной дороге
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Акцию «Сохрани себе жизнь» провели на железнодорожной станции в Химках. Жителям рассказали о правилах безопасного поведения вблизи путей.

Волонтеры, казаки и сотрудники отдела транспорта администрации округа раздали листовки и провели беседы с химчанами.

«В группе риска есть две категории людей: это дети до 18 лет, которые ходят в наушниках и не слышат звука приближающегося поезда, и пенсионеры, у которых притуплен слух и зрение. Мы проводим беседы и раздаем листовки пассажирам. Важно проводить такие мероприятия прямо на местах», - отметил начальник отдела транспорта и связи управления по развитию территорий и инвестициям администрации городского округа Химки Денис Гаврилов.

Напомним, в 2023 году в Химках прошло свыше 50 акций «Сохрани себе жизнь».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о двух новых путепроводах и тоннеле в Красногорске.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки
26 февраля 2024, 14:57
Министерство благоустройства рассказало о подготовленной тюбинговой трассе в центре «Горизонт» в Клину
Министерство благоустройства Московской области
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Жители городского округа Клин могут покататься на тюбинговой трассе в оздоровительном центре «Горизонт». Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

Все нюансы и трудности прохождения маршрута объяснит опытный инструктор. Трасса находится по адресу: город Клин, село Спас-Заулок, улица Зеленая, дом 1.

Катание на тюбинге - отличное развлечение не только для детей, но и для взрослых. Это альтернатива любому другому виду активности. Если отказаться от подъемников и самостоятельно поднимать ватрушку после спуска - пользы для здоровья будет еще больше.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Клин Отдых Благоустройство

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