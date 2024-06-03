Новый детский сад на 320 мест откроется в Мытищах 1 сентября

«Прокурорский класс» появится в сентябре на базе школы «Лидер» в городском округе Химки. Школьники познакомятся с работой органов прокуратуры и получат практические навыки в области права и юриспруденции.

Проект направлен на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Ребята будут углубленно изучать историю и обществознание. В конце обучения школьники смогут заключить целевой договор с прокуратурой и продолжить совершествоваться в профильном вузе.

«В нашей школе уже открыты кадетские классы. Это очень востребованное и актуальное направление на данный момент. В связи с этим было принято решение открыть еще и «прокурорские классы». Это подарит ребятам отличную возможность попробовать себя в интересующем их направлении с детства», – отметила лидер Движения общественной поддержки городского округа Химки Мариана Полякова.

Отбор в «прокурорский класс» пройдет в июле-августе на конкурсной основе. В этом году планируют принять 24 ученика.

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